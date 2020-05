Estuve leyendo mucho a Frank Snowden, uno de los mayores expertos sobre la historia de las epidemias, y él asegura que el coronavirus es la primera gran pandemia de la globalización; es decir que este virus no se puede separar del estado de cosas que tenemos actualmente en el mundo: 8.000 millones de habitantes, las grandes aglomeraciones urbanas, las tremendas deforestaciones con el consiguiente avance sobre el hábitat natural de los animales. Y obviamente la expansión masiva del virus por medio de las líneas áreas que hoy conectan a casi todos los rincones del planeta.

Siempre que hablamos sobre las consecuencias que tiene la contaminación del medio ambiente, me es imposible no recordar el ‘Mensaje Ambiental a los Pueblo y Gobiernos del Mundo’ que Juan Domingo Perón, como un estadista y un adelantado a su tiempo que era, escribió desde Madrid en febrero de 1972. En ese texto, Perón instaba a la humanidad entera a ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma, en una tarea gigantesca en la que los pueblos y gobiernos del mundo no pueden quedarse de brazos cruzados, más allá de las diferencias ideológicas.

Es cierto que Suecia enfrentó con éxito la pandemia sin someterse a una cuarentena estricta. Sin embargo, y más allá de que uno pueda sentir admiración por las sociedades escandinavas, la realidad de ellos no aplica para América Latina, dado que poseen una disciplina social, avances tecnológicos y una organización comunitaria que no tenemos nosotros, por lo que esas medidas no podrían ser replicadas directamente en el contexto argentino.

Los números en nuestro país, producto de las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández, son muy auspiciosos, y más aún si se comparan con otros países latinoamericanos cuyos gobiernos actuaron irresponsablemente, como es el caso de Bolsonaro en Brasil. Cuando uno gobierna y recae toda la responsabilidad sobre sus espaldas hay que proceder con pies de plomo y asesorarse con los mayores expertos. Opinar libremente por redes sociales sin rigor científico es muy fácil, gobernar con sensatez y responsabilidad es otra cosa, no es para cualquiera.

Hay que partir de la base que el gobierno de Alberto Fernández comenzó con un endeudamiento sideral que la administración Macri había triplicado, con una subordinación al Fondo Monetario Internacional que pretende condicionar todo accionar de gobierno. Y mientras estaba en plena negociación se encontró con esta pandemia que puso al mundo patas para arriba. No obstante, ese frente externo sigue ahí, con los tenedores de los bonos, que son los mismos de siempre, muchos de ellos socios de grandes medios de comunicación de la Argentina, que están realizando un ataque muy virulento. Solicitar un período de gracia es sensato, porque actualmente los recursos que existen deben volcarse exclusivamente al frente interno, a atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay que ponerse firmes: de ningún modo se puede pagar una deuda sobre la base del sufrimiento de nuestro pueblo.

(*) Ex gobernador de Entre Ríos. En base a declaraciones realizadas en el programa “A mi gente” por Radio Estación Norte de Concordia