Cuantos recuerdos se me vienen a la mente, 33 años atrás, era elegido Vice Gobernador de la Provincia de Entre Ríos. Recordar estos momentos es tener siempre presente que, tanto ayer como hoy, cada uno de los vecinos y vecinas deposita en uno la confianza del momento presente, la esperanza, los sueños y la construcción de un futuro mejor.

A 33 años de un suceso histórico, quiero agradecer especialmente a todos los que me han acompañado en ese largo camino que todavía continua. Gracias a todos ustedes y a mi querida Santa Elena me he convertido en el entrerriano que más veces fue elegido democráticamente, el cual, es un verdadero orgullo y honor que defiendo día a día. También, es importante hablar y recordar que de los seis mandatos constitucionales fui destituido en dos oportunidades, una de ellas fue en el 2007 cuando Busti cumplía su tercera gestión como Gobernador de Entre Ríos, son hechos injustos que pasaron y de los cuales no guardo rencor.



El contexto cambia, pero la vocación de servicio, el compromiso por el otro y el trabajo incansable se incrementa con el paso del tiempo.

Gracias entrerrianos. Gracias Santa Elena

(*) Ex vicegobernador. Actual intendente de Santa Elena