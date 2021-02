El acuerdo del Gobierno provincial con los bonistas extranjeros extiende los plazos de vencimiento del capital y tiene una baja nominal en la tasa de interés. Pero, a diferencia de la reestructuración que hizo la Nación, no trae aparejado una reducción del total adeudado. Tampoco de lo que se abonará por intereses que, al contrario, crecerán al menos un 10%. El entendimiento fue anunciado primero por los tenedores de bonos, que no tuvieron ningún empacho en detallar qué fue lo que se acordó, inicialmente, con el Gobierno provincial.

La administración de Gustavo Bordet, por el contrario, emitió horas más tarde un documento en el que se informa el acuerdo haciendo una lectura política. Carecía, por otro lado, de especificaciones técnicas de qué es lo que tendrá que afrontar el pueblo entrerriano en los próximos años. Los lineamientos que los bonistas patrocinados por el estudio White & Case LLP hicieron trascender de la refinanciación se parecen más a lo que pretendían los acreedores que a lo que fue proponiendo el Gobierno en sus distintas solicitudes de consentimiento para reestructurar la deuda.

La negociación

Cabe mencionar que el primer esquema que puso sobre la mesa el Ministerio de Economía que conduce Hugo Ballay fue en octubre pasado. Allí se ofreció escalonar los pagos de capital desde el 2025 hasta el 2031, no pagar intereses durante 2021 y 2022 y comenzar a abonarlos a partir 2023 con un piso del 3% y un techo del 5%. La respuesta de los bondholders fue que la Provincia cancele el capital en nueve cuotas desde 2023 hasta 2027. La tasa de interés ofrecida comenzaba en el 5% y crecía hasta el 8,75%, sin período de gracia.

El Gobierno presentó una segunda alternativa. Pasaba por pagar el capital de la deuda en doce cuotas semestrales entre 2024 y 2030. Abonaría a su vez una tasa de interés que arrancaba en 2% y subía paulatinamente hasta terminar en el 6,75%. La idea de no pagar servicios por la deuda durante un tiempo fue dejada de lado.

Una nueva contrapropuesta de los acreedores fue distribuir los pagos de amortización de los u$s 500 millones entre 2023 y 2028 con pagos semestrales. No se modificaban los niveles del interés: 5% de piso y 8,75% de techo.

La Administración Bordet lanzó una tercera opción. El capital se pagaría en 15 cuotas semestrales entre 2024 y 2031, con una tasa de interés que comenzaría en el 5 y treparía al 7,5%. Esta vez la respuesta de los bonistas fue demandar a Entre Ríos en los Tribunales Federales de Nueva York.

El golpe conmovió al Gobierno provincial y también al nacional, que aún busca cerrar su acuerdo de deuda con el Fondo Monetario. Para ese fin tener un frente judicial abierto no es el mejor escenario.

La visita del ministro de Economía Martín Guzmán se registró días después de que se conociera la presentación de los acreedores. Como consecuencia se forjó un Grupo Provincias que buscaba evitar que se contagie el ejemplo de Córdoba y Salta. La semana pasada comenzó con un segundo incumplimiento en el pago del cupón de intereses, cuyo vencimiento se registró el 8 de febrero.

Finalizó el viernes con el anuncio de entendimiento: el capital se pagará entre 2023 y 2028 y la tasa de interés irá del 5 al 8,25%. Casi como querían los bonistas.

Billete sobre billete

El gobernador Bordet sólo tendrá que afrontar en el último año de su mandato el pago del 10% del capital de la deuda, es decir 50 millones de dólares. Además, entre 2021 y el 2023 habrá vencimientos de intereses por unos u$s 71 millones. El saldo restante quedará para quien lo suceda.

Entre 2024 y 2027 (es decir durante el próximo período gubernamental) se acumulará el 72% de los vencimientos de capital (a razón del 18% por año). Esto equivale a u$s 360 millones. Además, habrá que afrontar pagos por intereses por otros 100 millones de dólares. En 2028, año de cierre del proceso, el Tesoro provincial deberá cancelar vencimientos de capital por u$s 90 millones y de intereses por casi 6 millones de dólares.

Una lectura rápida de los números presentados por los bonistas (el Gobierno se excusó de hacerlos públicos debido a “cuestiones legales y de estrategia judicial”) deja en claro además que el monto de intereses que Entre Ríos tendrá que afrontar con la reestructuración es superior al original. Si se toman los vencimientos de intereses desde este año hasta finalizar el plazo del bono 2017 en agosto de 2025, a la Provincia le quedaban por abonar uno u$s 155 millones.

A este monto se llega sumando u$s 43,750 millones por 2021 y otros tanto por 2022; u$s 36 millones por 2023; u$s 22 por 2024 y alrededor de u$s 10 millones por 2025. Las amortizaciones de capital explican la menor cuantía de los intereses en estos últimos años. El nuevo acuerdo, en cambio, prevé vencimientos de intereses por 173 millones de dólares entre agosto de este año (vencimiento del primer cupón) y agosto del 2028.

Es decir: que se pagará un 10% más de intereses por extender tres años el pago de la deuda. En los países centrales, obtener con títulos una ganancia en dólares de esa magnitud demanda más de una década. Al concluir el proceso la Provincia habrá pagado en concepto de intereses alrededor de 300 millones de dólares. Para ello hay que contabilizar también los u$s 131.250.000 que se ya se abonaron por el bono 2017.

Esta cifra representa un 60% de los u$s 500 millones que se tomaron hace cuatro años. Los intereses vencidos y no cancelados y que corresponden a agosto del año pasado y a febrero de este año suman u$s 43,750 millones, tendrán un tratamiento diferencial.

Habrá dos alternativas a disposición de los acreedores. La primera es cobrar el 60% en efectivo y el resto lo capitalizan. La segunda, recibir por el total un título con las mismas condiciones que el nuevo certificado de deuda que se emitirá para plasmar el acuerdo.

(*) Periodista / Autor de El Informe Domenicone y de Sedición: 48 hs de caos en Concordia