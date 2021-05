Esta semana un grupo de entidades que nuclea al empresariado entrerriano suscribió un comunicado de prensa mostrando “preocupación” por la reforma del Ministerio Publico Fiscal a nivel nacional, la falta de “seguridad Jurídica” y el rol del procurador, entre otras inquietudes.

- Si bien es loable que el empresariado entrerriano se preocupe por el futuro de la política criminal federal y las reformas que fundamentalmente impactaran en la justicia penal, resulta cuanto menos llamativo que nunca se hayan preocupado por el Ministerio Publico Fiscal Entrerriano y el Rol del procurador Jorge Amílcar Luciano García.

- Si hacemos un ejercicio de memoria, García fue puesto a dedo por vínculos con el entonces secretario de Justicia José Carlos Halle (funcionarios del entonces gobernador Jorge Busti), y durante los dos gobierno de Sergio Urribarri se realizaron profundas reformas (Constitución y Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal) que le dieron la suma del poder público en materia penal de la provincia.

- García retribuyó al poder político ese nombramiento con tranquilidad para los grandes hechos de corrupción entrerriana, y persecución de “perejiles” para entretener al pueblo, y así pretende hacernos creer que se robaron U$$ 200.000.000 de la legislatura un grupo de morraleros, diluyo la causa de las compensaciones de ATER, le ofreció un combo de liquidación mediante Juicio Arreglado a José Ángel Allende quien se enriqueció a costa de los trabajadores entrerrianos, amenazo una mujer y a un periodista y pretende un reproche penal de 2 años y 8 meses en suspenso; también nombro a dedo a una fiscal anticorrupción que en la mega causa de “contratos truchos” debió apartarse por ser socia de uno de los imputados a quien le garantizo tratamiento diferenciado, rechazo a través de un fiscal una denuncia de un ex intendente quien 6 meses antes de que explotara denuncio los “contratos truchos”; garantiza impunidad al directorio del IOSPER que viene robando a los entrerrianos hace más de 12 años; las cosechadoras truchas para Angola con créditos gestionados por el estado entrerriano, los equipos de riego truchos, etc.

- En esos años que desapareció un presupuesto en manos de la corrupción, persiguió al ex intendente Luis Erro por un enchufe de Luz para un acto por el día de la mujer cuyo perjuicio se estimó en $100.- (CIEN PESOS); llevo a juicio y pidió 4 años de cárcel para el ex intendente Robles a quien acusaba de repartir 4 o 5 chapas en la campaña (al mismo tiempo que sostenía contra viento y marea el “ARREGLO” con ALLENDE), armó con un perito trucho (Beltrán Uranga - Responsable de Paraná de Obras Derrumbadas) tres causas por el control de calidad de cuadras y cordones cunetas, en fin, ninguna causa relevante para una ´provincia que la corrupción la alejo de sus socios Santa Fe y Córdoba.

- Es evidente que hay un sector de la oposición que le teme a García, ya que te puede seguir hasta la corte suprema por un enchufe o archivar una mega denuncia de “contratos truchos” en tiempo récord, sin contar que ha armado un ejército de fiscales interinos sin preparación a quienes les da su protección (Caso Uriburu en Nogoyá, causa de abusos y sigue saltando de interinato en interinato porque es incapaz de ganar un concurso), controla la cámara de Casación a través de su pareja Marcela Badano y su amiga Marcel Davite, concede domiciliaria al hijo de una jueza que tira a la novia del balcón y pide medidas en delitos de bagatela, tiene un fiscal de Género como Datto, a quien la pandemia salvó de rendir cuentas de casos como el de Fátima donde quedó probado que las víctimas no cuentan con tutela judicial efectiva.

- Es llamativo que no hayan dicho nada sobre las graves denuncias que hizo en soledad el ex presidente del STJER, Emilio Castrillón, o no le hayan advertido a los legisladores que habían jubilado en tiempo récord a un funcionario para que no ejercite su defensa y ventile las relaciones de poder entre la política y la justicia.

- Esto es solo alguna de las menciones de los temas que deben aflorar en la contienda electoral que se avecina, y mientras nos rasgamos las vestiduras por la ley federal (que es muy importante) deberíamos discutir que justicia tenemos los entrerrianos con interinatos eternos, sueldos de más de $500.000, corrupción, ineficiencia, y un pacto político (que incluye el funcionamiento del consejo de la magistratura) judicial que parece no advertir la UTE de entidades empresarias entrerrianas.-

(*) Abogado.