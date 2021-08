El próximo 12 de septiembre los entrerrianos deberán elegir quiénes serán los próximos candidatos a diputados nacionales de cara a las elecciones legislativas de noviembre. A un mes de las PASO y con los precandidatos definidos, comienzan las primeras percepciones de la carrera electoral.



Los votantes entrerrianos recién comienzan a enterarse de qué es lo que se elige, por ahora saben que hay elecciones, podría decirse que “la campaña está en pañales”, si bien falta un mes, eso es muchísimo en tiempos de la política, y más en tiempos electorales.



Hace tan solo 20 días se cerraron las listas y se dieron a conocer los nombres, y si bien ya se especulaba con algunos precandidatos debido a que lo habían anticipado, más que nada en la oposición; el oficialismo provincial sorprendió con un primer candidato fuerte (algo que no estaba muy claro para afuera), sin dudas Cresto es alguien que tiene proyección y empuje dentro del peronismo, al menos eso transmite, recién se está acomodando el tablero, la campaña ni comenzó.



Entiendo que el Frente de Todos al poseer una única lista va a utilizar estas elecciones para ensayar su discurso de cara a noviembre y medirse como si fuera una encuesta cara a cara con la gente, además considero que en este sentido debería ser muy prudente, porque recién se comienza a percibir un humor social un poco menos negativo después del año y medio de pandemia, esto en gran medida debido al comienzo del levantamiento de las restricciones y el plan de vacunación que así lo permite, por lo que no tendría sentido poner toda la carne en el asador ahora, cuando las expectativas de estar mejor son a futuro y las elecciones que sí importan son en noviembre, para las cuales faltan todavía 3 meses, es decir una eternidad.



Respecto a los principales candidatos de la oposición, se espera que la interna de Juntos sea el centro de atención de estas PASO en Entre Ríos. Ellos son los que sí se ponen en juego en esta interna del 12 de septiembre, y aquí según indican los sondeos de intención de voto que realizamos a través de las plataformas digitales, observamos que podría haber algunas sorpresas.



Según la medición que realizamos de manera aleatoria a más de 1400 entrerrianos (de los 17 departamentos) entre el 27 de Julio y el 10 de agosto a través de la plataforma web, con un esquema estructurado de preguntas cerradas (un 95% de confianza y un 3% de margen de error), y siendo prudente ya que como consultor conozco de los diferentes sesgos que presenta el universo electoral en lo que implica el acceso a internet, podemos observar que Galimberti está siendo tenido en cuenta como alternativa de manera considerable en la principal interna opositora.



En este sentido la verdad que es una sorpresa, porque para ser un precandidato que posee bajos niveles de conocimiento en el electorado entrerriano, muestra una intención de voto, para nada mala en la interna de Juntos.

Quizás uno esperaba una menor intención de voto frente a un candidato más conocido como Frigerio, de todas maneras falta mucho, estos son los primeros sondeos y falta casi toda la campaña por delante.

Ambos candidatos tienen para crecer o decrecer, y aquí sí hay que hacer un paréntesis porque seguramente mucho tenga que ver cómo impactará en la memoria colectiva la figura de Mauricio Macri, dado que pese haber ganado en 2019 en las presidenciales en Entre Ríos (Macri); según una apreciación propia, en esa elección los entrerrianos votaron más por un no al kirchnerismo que por un sí a Juntos por el Cambio, y Frigerio al haber sido ministro del ex-presidente naturalmente estuvo y está mucho más asociado a la figura de Macri (quien actualmente posee una baja imagen positiva y una alta negativa en Entre Ríos), cosa que Galimberti no cuenta como carga en sus espaldas, además de que este último es radical y no del PRO como Frigerio y Macri.

Esto último muy probablemente sea algo que busquen explotar los rivales de Frigerio internamente y externamente en estas PASO, lo que sí juega un rol importante en toda elección y que Galimberti no posee es un alto conocimiento.

De todas maneras, insisto, hay que ver el impacto de la campaña, pero más que nada de la nacional, no son elecciones provinciales, son nacionales, lo que prima a la hora de tomar la decisión acerca de a quién votar por sobre los candidatos o la gestión provincial, es el apoyo o rechazo al gobierno de Alberto Fernández, el 2017 fue un claro ejemplo de ello.

(*) Director de Pulso Consultores.