Posterior a la derrota en las PASO, la campaña del Frente de Todos Entre Ríos entró en unos días de tensa calma. El cachetazo fue duro, pero eso parece que sirvió para despertar de alguna manera a un gigante dormido.



El peronismo entrerriano se sintió tocado, y quizás la derrota no sirva para despertar a todos, pero si está sirviendo para motorizar a la mayoría de los militantes junto a los candidatos, y dirigentes que se van sumando.

Afirmar que ello se traduce en más votos sería aventurado, pero sí es algo que en principio el desconcierto de las PASO no tuvo, por diversos motivos, el principal, las limitaciones sanitarias, el segundo que no se competía contra nadie y el tercero que la campaña de las PASO no terminó de comunicar una idea clara acerca de cuál era el mensaje para el electorado.

Todo esto sumado a una gran cantidad de errores no forzados a nivel nacional (durante y antes de la campaña), los cuales eran mazazos que impactaban en Entre Ríos y el país, agregando mayor incertidumbre. Cuando estos sucedían en el frente reinaba el desconcierto, y todo giraba mayoritariamente alrededor de ver cómo se hacía para salir de cada uno de estos embrollos, más que de cómo conquistar votos.

Ahora la historia es otra, si bien no ha salido a la luz ninguna encuesta que marque una mejoría en una posible performance del Frente de Todos a nivel nacional o provincial, la campaña recién está comenzando. Por estos momentos hacer futurología acerca de cómo van a salir las elecciones el próximo 14 de noviembre es poco profesional, lo que nadie puede negar es que en Todos Entre Ríos se observa cierta frescura, otra energía de cara a las generales.

Después de las PASO desapareció “la vida que queremos” y estratégicamente se abrió más el juego a los comandos provinciales para que establezcan sus improntas, en Entre Ríos el frente de todos impulsa un claim propio.

"Vamos a #SalirAdelante" reza el grito de guerra provincial, el cual se articula con el SÍ de la campaña a nivel nacional. En esencia ambas campañas ponen sobre la mesa el reconocimiento de errores, escucha, cercanía con la gente, gestión, acción y datos positivos.

En la campaña entrerriana, Todos a través de su frase “Vamos a salir adelante” busca que la frase no sean sólo palabras, y que éstas se sustenten en datos.

Se observa el uso de herramientas tecnológicas conocidas como los códigos QR o links, cada referencia positiva que se brinda en la campaña provincial está respaldada por datos de la realidad, lo novedoso es el uso de una plataforma que es muy simple https://linktr.ee/todosentrerios, donde está toda la información acumulada y cualquiera puede ingresar e interiorizarse acerca de porqué se dice que se va a salir adelante, es decir bajo qué fundamentos y de donde provienen los datos. Algo no menor, ya que en su mayoría las campañas dejan generalmente más promesas que información.

A pesar de que algunos expertos dicen que los datos no son muy útiles para las campañas electorales ya que hablan de hay que priorizar generar emociones antes que buscar lo racional; en este caso en mi opinión, frente al castigo, falta de confianza y credibilidad que se evidenció en las urnas en las pasadas PASO, visibilizar con humildad y haciéndose cargo de los errores, que existen datos alentadores que se condicen con hechos reales (como se propone), ayuda a la reconstrucción del vínculo de la palabra del oficialismo con electorado y le da una herramienta a la militancia para salir a las calles y llevar el mensaje de esperanza a la gente, y al propio frente.

(*) Director de Pulso Consultores