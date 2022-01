Asombra, o quizás no tanto, el silencio del último ganador en las elecciones legislativas provinciales de Entre Ríos, salió a la luz que el gobierno del cuál Ud. fue parte, uno de los funcionarios más importantes, nada menos que “Ministro del Interior”, no solo nos dejó una deuda impagable, sino que también llevaban adelante prácticas y acciones que se asemejan a épocas más nefastas de nuestra historia reciente de la Argentina, con espionajes, escuchas ilegales, armados de causas judiciales y persecución a dirigentes políticos, no solo de la oposición sino hasta de ellos mismos.

En su Gobierno también trataron de delincuentes y de todo tipo de calificaciones e hicieron operaciones a aquellos que defendían los derechos de los trabajadores.

Hoy está Ud. en modo silencio, como la ex Gobernadora María E. Vidal y muchos dirigentes de su partido o coalición, no lo oímos repudiar estos actos, de miedo al carpetazo o complicidad.

Su última acción y por cierto lamentable fue dejar irresponsablemente al Gobierno Nacional sin presupuesto en el momento que se está negociando esa deuda ilegítima que tomaron solo para fugarla oportunamente.

Actitud no solamente irresponsable, sino que lamentable de su parte, ya que Ud. es un representante del Pueblo Argentino y no omitir opinión o repudiar estos aberrantes actos de índole dictatoriales, deja en evidencia si Ud. realmente pregona por una Democracia sincera y pujante o más bien responde a intereses personales, oportunistas o de algún sector oligárquico, en contra de las necesidades y derechos del gran Pueblo Argentino.

Creo sinceramente que todavía está a tiempo de manifestar la verdad y exteriorizar quienes son realmente los que practican estas políticas aberrantes y mafiosas en la Argentina, teniendo la oportunidad de presentarse a la Justicia y declarar, para despejar todo tipo de sospechas, como hombre de la democracia, caso contario con su silencio e inacción al respecto, no dejará dudas de que lado está y como gestionó y se desempeñó mientras fue funcionario macrista.





(*) Pte. Partido Forja Distrito Entre Ríos.