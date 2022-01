Desde Derechos Humans de la Porvincia de Entre Ríos dieron a conocer, a través de un mail enviado a INFORME DIGITAL, un mensaje del ex gobernador, escrito 13 días antes de su fallecimiento.

En oportunidad de inaugurarse la señalización como sitio de memoria del Regimiento de Caballería Blindada 6 de la ciudad de Concordia, quien fuera tres veces gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Pedro Busti, envió su adhesión a la actividad desde su internación en la ciudad de Buenos Aires, donde esperaba ser operado del corazón.

El compromiso que el Dr. Busti manifestó durante toda su trayectoria política, creando la dirección de Derechos Humanos (1987) y el Registro Único de la Verdad (2005), siendo Gobernador, para citar algunos ejemplos, lo expresó también durante sus últimos días de vida donde activamente acompañó esta señalización y personalmente habló con dirigentes y concejales justicialistas para que acompañen tan importante iniciativa para su ciudad y su provincia. A continuación publicamos la carta de adhesión que enviara a los organizadores del acto a modo de homenaje a un mes de su desaparición física:

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2021.

Amigos y amigas de Concordia:

En el día de hoy, con la señalización del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindado N°6 “Blandengues” como Centro Clandestino de Detención, no se está haciendo otra cosa que cumplir con el artículo Primero de la Ley 26.691. No se trata de revancha, sino de promover desde el Estado la reflexión sobre nuestro pasado y mantener en alto los valores democráticos y el respeto irrestricto por los derechos humanos.

Brevemente, me permito relatar con memoria y verdad, lo que viví y lo que vivieron muchos y muchas concordienses en este lugar, fruto del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país.



Acá mismo, aunque muchos prefieran hacerse los distraídos, operaron fuerzas represivas conjuntas del Ejército, de la Policía Federal y provincial, de la Prefectura, de la Gendarmería, del Servicio Penitenciario y también personas civiles. Los crímenes estuvieron bajo control y supervisión del entonces coronel Naldo Miguel Dasso, Jefe del Regimiento y responsable del Área 225 con jurisdicción en Concordia, subordinada al Cuerpo de Ejército II al mando de Ramón Genaro Díaz Bessone.

Cuando declaré en la “Causa Harguindeguy”, en el Tribunal Oral Federal de Paraná, relaté que en una ocasión en que Naldo Miguel Dasso me citó a su despacho, con el revólver arriba de su escritorio, me dijo: “Yo soy el dueño de la vida y de la muerte en el Área 225”. Se vanagloriaba de eso y es importante recordarlo.

En ese juicio pude declarar todas las atrocidades que se cometieron, mirándolo fijo a la cara.



En este sitio soportamos vejaciones y tortura decenas de presos políticos y también fue secuestrado y desaparecido Jorge Emilio Papetti, un joven que estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Fueron otras víctimas del terrorismo de Estado, Sixto Francisco Salazar y Julio Alberto Solaga, a quienes jamás olvidaremos.



Asimismo es justo recordar que una parte de la ciudadanía de Concordia, por acción u omisión, participó de estos lamentables hechos. Y por eso hablamos de dictadura cívico-militar, dado que hubo civiles e instituciones que promovieron el genocidio, que fueron cómplices y parte integrante y necesaria para la desaparición de cientos de personas en la ciudad y en la provincia.



A raíz de lo que sucedió la semana pasada en una sesión del Concejo Deliberante, recordamos con Elvio Bordet, la situación que se dio en el año 1987, cuando el represor Héctor Febres, que ocupó un rol central en las aberraciones perpetradas en la ESMA, fue nombrado en plena democracia a cargo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval. En aquel entonces se logró declararlo persona no grata por el Concejo Deliberante y luego de una movilización masiva del pueblo reunido en la plaza principal, el Gobierno Nacional decidió trasladarlo y tuvo que abandonar la ciudad.



Posteriormente, como corresponde, fue juzgado, condenado y detenido. Falleció cumpliendo prisión domiciliaria.



También quiero traer a la memoria que, con el retorno de la democracia, en 1983 cuando me tocó ser de los pocos peronistas en Entre Ríos que había ganado alguna intendencia, trabajé para que todos aquellos que soportaron el cautiverio, quienes habían sufrido mucho desde el punto de vista personal, tuvieran una reivindicación inmediata al menos desde lo laboral. Todos los presos políticos de esa época tuvieron en la municipalidad un cargo importante como Hernán Orduna, como secretario de Obras públicas; el Chango Mozas, Lidia Subowski, José Luis Uranga, Juan Cortiana, entre otros. Y además, Concordia fue el lugar donde más vinieron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y tuvieron refugio todas las organizaciones para realizar eventos en el auditorio municipal.

Por último, vaya mi homenaje para todos los que hoy ya no están más entre nosotros y fueron víctimas; también para sus familiares y amigos, que han luchado siempre en pos de perseguir la verdad, la justicia y el imperativo de la memoria.

Lamentablemente no puedo estar hoy presente, como me hubiese gustado, porque pasado mañana tengo que someterme a una operación cardíaca en Capital Federal. Pero sepan que el corazón que me queda, mucho o poco, está ahí con ustedes, acompañándolos en este acto tan necesario como importante. Porque los pueblos siempre deben recordar los hechos aberrantes para no repetirlos, dado que, cuando los pueblos pierden la memoria, entonces les queda poco futuro.

Jorge Pedro Busti

Preso político en el Regimiento N° 6 de Concordia