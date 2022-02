La enorme mayoría de los inversores pierde dinero cuando invierte. Pero hay una manera de cambiar esto y tener resultados diferentes.

En esta nota te cuento algunos secretos que aprendí en mis más de 25 años de experiencia en los mercados financieros y que te pueden ayudar a lograrlo.

Antes de empezar, lo primero que quiero transmitirte, es que es totalmente normal perder con las inversiones.

Pero tengo buenas noticias: si aprendés algunos secretos te aseguro que podés cambiar tus resultados de forma dramática. Y créeme que esta nota no es una publicidad del estilo “Llame ya!”.



Hay tres razones por las que perdemos dinero al invertir:



Los errores emocionales

No tener un plan, o tener un mal plan

No conocer las trampas de los bancos y asesores





Los errores emocionales



Sin dudas una de las principales razones por las cuales perdemos dinero al invertir son nuestras emociones.

Cometemos los mismos errores una y otra vez de manera sistemática.



Seguramente esto te habrá pasado alguna vez:



“Muchas veces nos aferramos a nuestra visión, sin importar lo que el mercado esté diciendo. Por ejemplo, mantenemos una acción con la que estamos perdiendo mucho, simplemente por la falsa creencia de que en algún momento se recuperará. De la misma manera, muchas veces vendemos y tomamos ganancias demasiado pronto, por miedo a que comiencen a desaparecer, aún cuando la tendencia sigue siendo alcista.”



Estos son algunos errores típicos que comete tanto un inversor novato como uno con años de experiencia. Les pasa a todos y, seguramente, les siga pasando a los que vendrán. Pero justamente queremos evitar eso. Más adelante te voy a dar una solución para ayudarte.



No tener un plan, o tener un mal plan



No hay nada peor que invertir sin tener un plan, sin una estrategia que nos diga qué comprar, qué vender, cuánto invertir y cuándo entrar y salir. Este es un error muy común: muchas personas invierten siguiendo su instinto o lo que algún gurú recomienda en redes sociales.

Sin embargo, aún cuando la idea pueda ser buena, si no se ejecuta dentro de un plan, puede hacernos perder dine



Me voy a corregir, hay algo peor que no tener un plan: tener uno malo, convencido que es uno bueno. El ejemplo más claro de esto es el engaño del “buy and hold”.

Esta es la creencia de que una gran estrategia es comprar algo y mantenerlo en el largo plazo, pues tarde o temprano “todo sube”. Esta creencia es un mantra repetido y creado por asesores financieros para evitar que los clientes retiren su dinero de sus cuentas y seguir cobrando comisiones.



Pero los datos muestran que esta estrategia es mala: simplemente no nos da una ventaja probabilística.



No conocer las trampas de los bancos y asesores



Otro error muy común y no menos importante es no conocer “el detrás del mostrador” de la industria financiera. Abundan los conflictos de interés y costos ocultos, y el inversor muy pocas veces los conoce.

(*) Licenciado magna cum laude en Economía de la Universidad de San Andrés, Master en Economía de la Universidad de Chicago. Fundador y CEO de Carta Financiera, compañía especializada en el análisis de inversiones y gestión de portafolios.