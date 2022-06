El pasado viernes los radicales llevamos a cabo nuestra Convención Nacional en la ciudad de La Plata. Allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos los representantes de todas las provincias argentinas y compartir criterios sobre la situación actual de nuestro país. Si bien esta convocatoria es normal todos los años, no por ello voy a dejar de expresar lo que significa para nosotros, desde el radicalismo, el valor de la institucionalidad.



Un partido político en el que su Convención sesione en acuerdo a su Carta Orgánica –que es ley para nosotros- en momentos de tanta mezquindad en el respeto a las normativas institucionales, es un hecho que merece ser ponderado.



El orden que nos debemos está en el respeto a nuestra estructura jurídica, a nuestra institucionalidad, y en ese criterio, la Unión Cívica Radical hace un gran aporte a nuestra vida republicana.



No por ello debemos dejar de clarificar que la institucionalidad deviene en estructuras perimidas o conducciones prosaicas, en particular por la anomia de los partidos políticos, respecto de los cuales hay un clamor social en pos de la renovación de nuestros claustruos democráticos. Renovación expresada en encaminarlos a conductas diferentes a las acontecidas, que le den la fortaleza que necesitan, anclada en el progreso que nosotros, los militantes, tenemos el compromiso de alcanzar.



No importa saber o tener tanta historia para conducir este cuerpo colegiado, la Convención, que integra al país todo; sí se necesitan VALORES -los de siempre- , compresión del momento que vive la ciudadanía argentina, y claridad de encontrar los acuerdos para ser aportante del capital doctrinario renovado, adaptado al hoy, que forma la sociedad argentina.



Celebro que Gastón Manes haya sido electo Presidente de la Convención, resultado de un acuerdo al que se arribó por su militancia de siempre en el partido y su mentalidad integradora, con firmes convicciones que permitirá articular esencialmente entre los radicales la aceptación de programas básicos en cuanto al estrato republicano y democrático que conforman nuestra estructura institucional nacional, y también con nuestros aliados que muestren su coherencia para caminar juntos y no simples conductores de grupos políticos-económicos, que se adapten al poder de turno.



Destaco la ratificación de pertenecer a Juntos por el Cambio y el mantenimiento de una mirada humanista. Tácita y unánimemente se acordó que no vamos a ser un enfrentamiento entre partidos, sino más bien una consolidación de acuerdos programáticos para un plan claro y ejecutable para la Argentina; se es consciente de la tristeza que inunda a los argentinos, cuánto nos angustia la falla estructural en la institucionalidad que golpea a toda la clase política; somos conscientes que estamos viviendo las consecuencias de una larga crisis, en todas sus dimensiones, es por ello que es nuestro desafío y actitud de lograr la planificación de salida en un estricto marco de democracia y desarrollo.



Nada tiene que ver la UCR con el kirschnerismo ni con el PJ extremo, que sólo reciben socios que aportan a la causa y no a ciudadanos preocupados por la situación actual y dispuestos a dar todo para cambiar.



No nos equivocamos en el 2015 con los acuerdos realizados entre la UCR, PRO y CC, si no, miremos el derrotero del Frente Renovador avenido en kirschnerismo, por ejemplo. No nos equivocamos, a pesar de haber sentido y –en casos sufrido- a ignorancia de nuestros antecedentes de militancia y experiencia en la política. Pero estamos JUNTOS, y ahora debemos unirnos mas a través de un programa, que no será fácil, pero si anteponemos el interés nacional a los egos personales, aun claudicando, momentáneamente, en políticas que siempre hemos plasmado en nuestras plataformas electorales pero aportando tantas otras que hacen a nuestra esencia, nos permitirá hacernos escuchar por nuestro pueblo, porque nos encontramos en la coincidencia y postergamos nuestras disidencias por el bienestar de todos. Esa postergación será retomada cuando hayamos cumplido con las bases de cambio de una república fortalecida.



Aceptemos nuestros aciertos y corrijamos las omisiones pero JUNTOS, y conquistemos el aporte de otros partidos o desprendimientos de partidos que estén condicionados con los mismos valores nuestros, sin excepciones.



Ese desafío ya empezó, esa pelea se está dando en cada lugar, los hombres y mujeres de bien vienen a inocular el germen del cambio real y los que corren el peligro de caerse del sistema vigente quieren expulsarlos. Pero el cambio está en marcha, en todos los lugares de representación ciudadana.



Hoy son días de entrega, hoy son tiempos de hombres y mujeres con empuje, con criterio, con coherencia, que sólo miren el bienestar de todos. Eso hará grande nuestra sociedad.



(*) Ex diputada provincial de la UCR