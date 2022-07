El ex vicegobernador manifestó que hay una crisis originada en un montón de factores, pero no podemos estar 20 años buscando culpables, si los argentinos no damos vuelta la pagina, no convocamos a la unidad nacional, gane quien gane el futuro es negro.

El sábado la vicepresidenta tuvo un discurso que entusiasmo a muchos, también a los que no venimos de ese espacio o no somos Kirchneristas, hablo de la unidad nacional, de Juan Domingo Perón.

Para los que nos gusta la política y escuchamos el discurso, era de esperanzas, era una convocatoria a todos los sectores, la “oportuna” renuncia de Guzmán, sirvió para que los medios de comunicación puedan generar una crisis de un ministro que estaba hace mucho tiempo con el boleto picado, en 30 meses los resultados no fueron los esperados.

La grieta es un gran negocio, en el que los dirigentes solo se destacan por su posicionamiento anti; es como el caso de Frigerio en Entre Ríos, no sabemos que piensa de los problemas de los entrerrianos.

Alguien que pretende ser gobernador no nos ha contado que sabe y que ha trabajado en esta provincia, no se advierten trabajos técnicos en áreas sensibles.

No sabemos para que quiere ser Gobernador, y que planes tiene para la provincia que ha elegido representar. Hasta ahora solo sabemos que es anti K.

La realidad es que los que gobernamos debemos intentar no alimentar esa grieta, Larreta o Frigerio sostienen que la argentina se hace con el consenso del 50% más uno de los argentinos, y en realidad sobre los temas centrales TODOS debemos estar de acuerdo, los únicos que no quieren la unidad del pueblo argentino son los que hacen de la grieta un negocio.

Dar por sentado que el 50% de los argentinos no tienen nada que aportar, y son excluidos solo por su pensamiento no solo es antidemocrático, sino que garantiza una grieta permanente. Personalmente estoy de acuerdo con que la ayuda social la debe hacer el estado, también que no debemos conformarnos con eso, y los planes deben ser transitorios, y buscar el reemplazo por trabajo formal.

Para este debate se debe ser sinceros, y todos hacernos cargo de la responsabilidad que nos tocan, pero entre 2015 y 2019 se triplicaron los planes, se ataron al Salario Mínimo (generando dependencia) y no hubo ningún intento si quiera de salir de esa realidad.

La crisis de 2001, donde muchos de los lideres opositores eran gobierno, generó esta realidad, pero si seguimos buscando culpables llegamos a 1810 y la solución que reclama la gente es otra.

Los fiscales también hacen negocio con la grieta, no resuelven el problema de droga, inseguridad, etc. y se dedican a armar causas de efecto mediático.

Medio país quiere ver preso a Macri y otro tanto a Cristina, pero la realidad es que mientras nos entretienen con ese debate, nadie dice que es lo que hay que hacer, solo se escuchan consignas vacías como producción, baja de impuestos, pero nadie ha hecho un análisis serio ni propone otra salida que eliminar al otro.

La UNIDAD NACIONAL no es no discutir; pero peleemos en serio con que proyecto tenemos del IOSPER, peleémonos por como se mejora vialidad, como se encara el déficit de la caja, que hacemos con la UADER, etc.

Y no por los gestos de Cristina o porque reloj o celular usa o cuanto duerme Macri, eso no le sirve a nadie, eso es la grieta, no se discute de política, se discute personajes.

Me quedo con el llamado a la unidad nacional; en 1973 Juan Domingo Perón dejo su vida en ese intento, se abrazo con Balbin, y por no haber consolidad esa unidad un sector del país tomo por asalto el gobierno con el saldo que todos conocemos, muerte, horror y dictadura.

La historia se repite, es hora de que todos hagamos nuestro aporte.

(*) Intendente de Santa Elena (PJ).