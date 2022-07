En el marco de la discusión de un nuevo ajuste tarifario del servicio de transporte en la ciudad de Paraná, desde el Bloque Políticas para la República afirman que si se hubiera puesto en marcha el Sistema de Estacionamiento Medido se podrían estar recaudando $72.600.000 mensuales en materia de horas de estacionamiento y cuya ganancia luego de costos podría ser destinada a sostener y mejorar el transporte.

Ordenar y modificar el Sistema de Estacionamiento es una deuda pendiente que tiene la administración municipal actual.

Tras dos años de gestión municipal y un intentos fallidos de licitación Paraná continúa sin ordenar el Sistema de Estacionamiento y por sobre todo sin recaudar por el uso del espacio público que hacen, diariamente, cientos de automóviles privados sobre todo de las calzadas céntricas de la ciudad.

2200 cajones de estacionamiento

La licitación llevada a cabo por el Ejecutivo Municipal en enero de 2021 preveía la demarcación de 2.200 cajones de estacionamiento en la zona céntrica de la ciudad para el cobro del estacionamiento.

“Algunos datos que tenemos de la licitación municipal llevada adelante por el ejecutivo nos permiten estimar cuál podría haber sido la recaudación si el sistema hubiera sido puesto en funcionamiento. Si bien sabemos que se iba a zonificar el precio, hoy estacionar en una playa en Paraná cuesta $200 la hora. Si multiplicamos los 2.200 cajones, por 10 horas de explotación diaria a promedio $150 la hora podríamos estar recaudando más de 70 millones mensuales.”, aseguró la Concejal Anabel Beccaría.

Desde la fuerza aclaran que si bien saben que las empresas que se presentaron iban a cobrar un porcentaje de esa recaudación por la gestión del software y procesamiento de pagos, no es de público conocimiento cual fue el porcentaje cotizado, pero en otras jurisdicciones ronda entre el 30% y 40%.

Sistema solidario y desincentivos al transporte privado

Una de las claves de la movilidad urbana contemporánea tiene que ser incentivar el uso del transporte público por sobre el privado, sin embargo los sistemas de transporte actuales y su mala gestión solo han impulsado en la ciudad de Paraná, a la privatización de la movilidad.

Es una constante en la ciudad escuchar como cada uno según su capacidad de compra opta por una bicicleta, una moto o un auto.

Al respecto Emiliano Murador sostuvo, “Nosotros tenemos claro que hay que incentivar el transporte público, por eso en 2020 presentamos el Plan Director de Movilidad, cuyo eje vertebrador es el colectivo. Sin embargo hay que aplicar otras estrategias y que el estacionamiento medido aporte para el mejoramiento del transporte público debe ser una de ellas”.

Desde Políticas para la República afirman que esto tiene dos variables y ambas favorecen al sistema público.

“Si los ciudadanos siguen optando por usar el auto, aportan al transporte público mediante el estacionamiento y si los ciudadanos, por el costo del estacionamiento, optan por volver a usar el transporte público, hay mas corte de boleto y más recaudación”, agregó Murador.

Aumento de Boleto y mejoras del sistema

Al ser consultados por el pedido de aumento del boleto desde la fuerza, la concejal Beccaría remarcó, “Es entendible el pedido de la empresa. Nadie que viva en Argentina puede ser tan necio de negar que estamos ante una corrida inflacionaria de escala. Desde el último aumento de tarifas que fue el 23 de febrero de este año, por ejemplo el combustible aumentó tres veces. Estamos sin embargo realizando nuestro análisis de costo, para medir si el incremento que solicita la empresa es el adecuado”.

Desde PR comunicaron que si bien están en proceso de analizar el costo, como lo hacen cada vez que la empresa solicita una adecuación tarifaria, lo que van a proponer, argumentó Murador, es un boleto de emergencia.

“Un boleto de emergencia es un número que trate de acompañar los desajustes macroeconómicos que tenemos como país y que nos permita garantizar cierta continuidad del servicio.” y agregó: “Pero no nos engañemos el servicio va a seguir siendo malo y deficitario hasta que no se implementen otras soluciones” Respecto a la votación del aumento en el recinto señalaron que a modo de protesta votaran en negativo.

“Ni el ejecutivo, ni la empresa, ni la oposición trajeron a alguna de las reuniones del Órgano de Control del SITU alguna propuesta de mejora, de búsqueda de factores a corregir, que mejoren el servicio, que reduzca costos. Nosotros sí lo hicimos en 2020 con el Plan de Movilidad. El ejecutivo no ha podido siquiera, en dos años y medio de gestión, lograr que no se estacione en las paradas de los colectivos, con ese estado de situación nosotros no podemos aprobar un aumento”, detalló Beccaría, quien integra el Órgano de Control.

Números del sistema

La empresa Buses Paraná informó a las fuerzas representadas en el Honorable Concejo Deliberante cuales son sus costos operativos y fuentes de ingreso.

Al cierre de junio de 2022, el sistema de transporte tiene un costo mensual de $201.265.443. Respecto a los ingresos con los que se sostiene la prestación del servicio $90.655.283 son subsidios. La nación aporta $54.628.805, la provincia $33.026.478 y la municipalidad tan solo $3.000.000.

Los restantes $110.610.159, que se necesitan para cubrir el gasto operativo deberían recaudarse mediante los boletos que abonan los usuarios.





(*) Presidente de Políticas para la República en Entre Ríos y Candidato 2019 a Intendente de Paraná.