La sociedad Argentina expuso su sentido común, que por ahí escasea en el ámbito político, donde entre otras cosas influyen los intereses propios del poder y en el cual las miradas son desde un ángulo distinto al del ciudadano de a pie, y ese sentido común pesó.



Por fuera del reconocido antiperonismo, ¿cuántos argentinos y argentinas, peronistas y no peronistas (incluso), venían pidiendo a gritos que Cristina y Alberto dejen de lados las diferencias?, y que esas energías gastadas en internas palaciegas fueran orientadas en solucionar los problemas de la gente y sacar el país adelante. Al parecer alguien de la comunicación del gobierno nacional lo vió y propuso el claim “primero la gente”, todavía cómo especialista en la materia, no logro descifrar si ese era y es un mensaje para el propio gobierno, o para que la gente crea que el gobierno piensa eso, porque era algo que no se estaba viendo en los hechos, claramente.



Tomando al afamado dólar blue como referencia, la crisis llevó a que en menos de un mes, éste aumente poco más de $100 pesos, ¿la única causa los cruces internos?, ni cerca, pero sí podemos observar que desde que se dieron señales de baja en el tono de la interna, y cambios sustanciales en el gabinete, atendiendo el área económica, la que más le preocupa a la gente, el dólar blue, ese enemigo de los últimos tiempos, ha retrocedido en su valor más de $60 pesos, cuando hasta ahora solo se han venido anunciando reestructuraciones y cambios de figuras en el gabinete, y sólo se sabe que se van a tomar medidas, ni siquiera cuáles.



Analizando datos, si uno mira sondeos nacionales como el último de Zuban Córdoba del mes de julio, donde se consultó ¿Qué tanto cree ud. que influye en su economía personal, el aumento del dólar libre o blue? Las respuestas que se obtuvieron fueron, influye mucho 79,3%, influye poco 12,9%, no influye nada 7,0% y no sabe 0,8%. A contramano de lo que opina la gente, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en la pasada reciente escalada la divisa paralela, salió a decir que “efectivamente el dólar blue no tiene impacto en la economía real”, lo cual parece una tomada de pelo al común de la sociedad, porque si de todas maneras así fuera, cuando la mayoría de la sociedad cree lo contrario, no es una gran idea salir a declarar esto sin algún tipo de sustento o acciones que respalden tamaña afirmación, primero porque según datos también, la palabra del gobierno ya se encuentra devaluada y sin credibilidad, y segundo porque ayuda a que la misma continúe devaluándose de manera superlativa, generando un efecto contrario al que se quiere lograr con las declaraciones, algo que le ha venido sucediendo en reiteradas ocasiones al gobierno nacional.



Respecto a otra pregunta que se realizó por parte de la Consultora, acerca de ¿qué debería hacer el gobierno para resolver la crisis? Deberían ponerse de acuerdo entre CFK, Massa y Alberto, obtuvo el 42,4% de los votos, y deberían acordar con la oposición el 39,8%, el 17,8% dijo no sabe; lo que habla a las claras que la gran mayoría de los argentinos le está pidiendo a la política dejen de pelearse, pónganse de acuerdo entre ustedes internamente y externamente también, necesitamos que eso suceda para resolver la crisis.



Pese a las pobres y rebuscadas explicaciones que buscó dar Milei acerca de la fuerte baja de la moneda extraoficial en estos últimos días, lo que realmente sí se pone de manifiesto en este caso, es que la sociedad con su sentido común tiene la mirada correcta de lo que es necesario para sobrellevar la crisis, porque empíricamente luego de que sucedió mínimamente algo de lo que la mayoría pedía (incluidos la mayoría de los gobernadores), una de las referencias económicas mencionadas como el dólar blue, bajó. Y acá, es donde uno se hace la pregunta, acaso ¿los máximos dirigentes de la clase política no eran conscientes de ello?, seguramente sí, el problema pasa y pasaba por otro lado, es que los egos, el poder, el “infantilismo político” y la supervivencia de nombres de un bando o del otro, importaban más que los 47 millones de argentinos y argentinas.

Esperemos que la experiencia de lo vivido sirva de cara a lo que viene con un escenario político distinto y se continúe con un oficialismo menos beligerante, ahora ya con grandes cambios de gabinete realizados y probablemente por realizar, con una posible nueva mesa de diálogo del FdT según proyecta Alberto Fernández, con un Massa empoderado y la misión de mejorar la economía; eso sí, queda ver también qué rol toma la oposición, si sólo se dedica a esperar y/o actuar para que al actual gobierno le vaya mal, o asumen el compromiso patriótico necesario para que el país salga adelante.





(*) Máster en Comunicación y Marketing Político y Director de Pulso Consultores y Asociados.