Los detalles del decreto de Bordet para poder salir de casa

E

l gobernador Gustavo Bordet anunció que a partir de este lunes se habilitan las salidas de esparcimiento en la provincia de Entre Ríos, previa adhesión de los municipios al protocolo dispuesto por el Comité de Emergencia.

Más tarde se conoció el decreto N° 665, por el cual dispuso autorizar en “todo el territorio de la Provincia las salidas de esparcimiento establecidas” en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408 firmado por el presidente Alberto Fernández, “previa adhesión de la autoridad municipal correspondiente, las que estarán a cargo del control del cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el Comité de Emergencia Sanitaria (COES) para el esparcimiento responsable”.

A continuación, los principales puntos "para el esparcimiento responsable":

-Hay localidades que tienen la posibilidad de administrar el aislamiento; para lo cual es necesario que lo realice en forma gradual, escalonada y coordinada atendiendo a la realidad local en cuanto a aspecto geográfico, cantidad y densidad de la población, circulación urbana, circulación viral y otros factores que se consideren incidentes".



-Cada municipio deberá responsabilizarse por definir horarios diferenciados de cada tipo de espacio físico para evitar la aglomeración de personas, considerando al domicilio y al espacio disponible para que puedan estar bien distribuidos, y haciendo especial hincapié en el horario asignado a los adultos mayores tratando de evitar que no salgan en las épocas más frías del día.





-Garantizar y advertir a la población que no utilice los juegos infantiles y aparatos para actividad física, por lo cual deberán anularse los mismos.



-"Establecer controles por parte del personal policial y municipal en cada uno de los ingresos de los espacios públicos a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y el uso de elementos de bioseguridad establecida para la circulación.







Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Bordet autorizó la hora libre en Entre Ríos



-Utilizar tapabocas y la distancia no debe ser de menos de un metro y medio o dos metros.



-Las salidas deberán ser individuales a excepción de las personas que necesiten acompañamiento.



-No está permitido el uso de juegos infantiles y aparatos para actividad física.



-Los adultos mayores que se encuentran institucionalizados no deben salir.



-Recomendar toda persona que presente sintomatología respiratoria no podrá salir de sus hogares bajo ninguna circunstancia, salvo para la visita médica.