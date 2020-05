Piden al intendente que eche a funcionaria por discriminación

U

n colectivo de artistas -músicos, actores, artistas plásticos- y trabajadores del ámbito cultural de la ciudad de Gualeguay le exigen al intendente Federico Bogdan (Cambiemos-UCR) la renuncia de la directora de Cultura, Nora Ferrando.

Lo hicieron mediante una carta abierta que por estas horas se viraliza en redes sociales en la ciudad del sur entrerriano.

Ferrando fue ampliamente repudiada tiempo atrás cuando replicó en sus redes sociales un mensaje discriminatorio y estigmatizante de la pobreza. "Si usted es pobre, cuídese. No tenga hijos si no está en condiciones de dar una vida digna, salud, educación, alimentación, amor, tiempo y cuidado”, decía el posteo, junto a la foto de un preservativo. La funcionaria luego lo borró, pero se ganó un fuerte rechazo, que se sumó a las críticas a su gestión.

Es que la viralización de mensajes discriminatorios no es el único motivo por el que piden su renuncia. En la carta abierta le cuestionan sus "expresiones terriblemente discriminatorias contra los pobres, a los cuales debe garantizarles el acceso a la Cultura".

Pero también "falta de apoyo a las organizaciones y espacios culturales de la ciudad"; "nula convocatoria al diálogo. Nula información y anclaje con programas nacionales y provinciales de promoción cultural"; "falta de apoyo a los artistas locales, beneficiando espectáculos masivos importados"; "apoyo a los espectáculos por criterios de amistad"; y "falta de apoyo a los artistas y organizaciones locales en el contexto de la pandemia por el Covid 19".

Días atrás, Ferrando hizo un descargo mediante un video que compartió en las redes. Allí expresa: "entiendo que haya personas que no coinciden con mi manera de pensar, con mi manera de expresarme. Pero no pueden desconocer, y descalificar toda la trayectoria que le he brindado a este pueblo".

Asimismo, cuestiona que "vengo soportando un hostigamiento, un acoso, una persecución, que será porque algunas personas no coinciden con mi manera de pensar" y advierte que usará "todas las herramientas legales que estén a mi alcance para defenderme de esta infamia".

En la carta abierta de los artistas y trabajadores de la cultura, fustigan que "difundir el odio de clase en nombre del llamado 'sentido común' y de la libertad de expresión es muy peligroso".



E interpelan directamente al intendente Bogdan: "creer que aquí no pasó nada, ratificar en sus funciones a la anteriormente mencionada sólo nos conduce a creer que el pensamiento de ella es el mismo de quien la avala".

"Guardamos aún la esperanza de que reflexione sobre lo ocurrido y se le solicite la renuncia inmediata a su cargo como Directora de Cultura de este municipio”, concluye el documento, que comenzó a circular este fin de semana

La carta abierta completa

Gualeguay, 16 de Mayo de 2020



CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL

Sr. Federico Bogdan

De nuestra mayor consideración nos dirigimos a Ud a fin de hacerle conocer nuestra preocupación por el curso errático que ha tomado la Dirección de Cultura Municipal, a cargo de la Lic. Nora Ferrando.

Entendemos que todo funcionario del Estado es, por naturaleza, un garante de derechos. En el caso que nos ocupa, la máxima autoridad de la Cultura de nuestra ciudad (Capital de la Cultura Entrerriana), debe velar por el derecho al acceso a la cultura de todos los ciudadanos, sin distinción de clases ni de ninguna otra índole. Además de garantizar el acceso, otra de las tareas que le competen es la promoción de la cultura, haciendo especial hincapié en la cultura local.

Sin embargo, desde su asunción, la Licenciada Nora Ferrando se ha desentendido de las funciones que le son propias, ejerciendo el poder con actitudes maniqueas, y en perjuicio de la cultura de nuestra ciudad. A continuación, algunos ejemplos:

- Falta de apoyo a las organizaciones y espacios culturales de la ciudad. Nula convocatoria al diálogo. Nula información y anclaje con programas nacionales y provinciales de promoción cultural.

- Falta de apoyo a los artistas locales, beneficiando espectáculos masivos importados. Apoyo a los espectáculos por criterios de amistad.

- Decisiones arbitrarias en perjuicio de la EMMIM.

- Falta de apoyo a los artistas y organizaciones locales en el contexto de la pandemia por el Covid 19.

- Expresiones terriblemente discriminatorias contra los pobres, a los cuales debe garantizarles el acceso a la Cultura.

Consideramos que el cargo que ostenta la Licenciada Ferrando precisa de gente con mayor empatía y conciencia de lo que representa desempeñarse como funcionaria pública. Gualeguay ha sido declarada Capital Provincial de la Cultura por la gran cantidad de artistas que ha dado al mundo y sigue dando, los cuales nos representan en todos lados, y no podemos tirar por la borda ese prestigio. El lamentable accionar de la Licenciada Ferrando ha causado conmoción en diversos sectores de la sociedad, en especial de la cultura (como lo acreditan las firmas que se adjuntan).

Difundir el odio de clase en nombre del llamado “sentido común” y de la libertad de expresión es muy peligroso. Creer que aquí no pasó nada, ratificar en sus funciones a la anteriormente mencionada sólo nos conduce a creer que el pensamiento de ella es el mismo de quien la avala.

Sin embargo, guardamos aún la esperanza de que la rectitud y respetabilidad de su persona como gestor y administrador de nuestra Gualeguay en todos sus aspectos hará que se reflexione sobre lo ocurrido y se le solicite la renuncia inmediata a su cargo como Directora de Cultura de este municipio.

Sin otro particular, lo saludamos muy atentamente a la espera de una pronta y satisfactoria respuesta.