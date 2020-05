Qué dice hoy una encuesta en Entre Ríos

E

l encuestador del “Grupo Mercado”, Jorge Majluff, dijo que, en base a sus datos, “hay una aprobación muy clara de las medidas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, incluyendo al gobernador Gustavo Bordet, así como de los gobierno municipales”.

Por otra parte, indicó que tres de cada cuatro personas no quiere flexibilizar la cuarentena y más del 40 por ciento está preocupado por enfermarse. Los resultados de la encuesta fueron difundidos este viernes por el gobierno provincial.



Explicó que al inicio de su gestión el presidente tenía una valoración positiva entre 45 y 50 por ciento, e iniciada la pandemia y con las primeras acciones tomadas dio un salto importante que alcanzó el 70 por ciento. “Eso se mantuvo, hubo una pequeña baja, que fue en esa semana del viernes 3 abril cuando salió mucha gente a cobrar. Ahí retrocedió un par de puntos, pero aún así el aumento fue significativo”, comentó.





Lo que dice el archivo Mayo, 2020 La cuarentena sigue hasta la Revolución de Mayo





En relación a opiniones que se vienen escuchando sobre cierto malestar por la situación económica, consideró que eso puede suceder en el corto o mediano plazo. Aún así, “cuando consultamos en las encuestas sobre la cuarentena y sintetizando un poco, en todas la ciudades que hicimos encuestas, cada cuatro personas dos quieren que se mantenga, una quiere que se endurezca y una que se flexibilice”.



Majluff subrayó que profundizando en esas indagaciones, en cuanto a edad, género y nivel socioeconómico, “las respuestas son bastante homogéneas en todos los grupos, solo hay una pequeña diferencia en cuanto al trabajo que desarrolla quién responde”.



Por otra parte, el consultor manifestó que las respuestas también se relacionan las con una pregunta vinculada al mayor temor que tienen las personas en relación a la pandemia. “Se brindan muchas opciones, como perder el nivel de consumo, el empleo, que cambie mucho el estilo de vida o enfermarse de coronavirus. La mayoría de las respuestas, más del 40 por ciento, está preocupado por enfermarse”, remarcó.



La salud como prioridad



Al ser consultado por la dicotomía entre economía y salud, planteada entre la oposición y el gobierno, Majluff destacó que si le plantea “eso a la gente hoy, el tema económico no es algo que esté en la superficie, pero si lo planteas en un corto o mediano plazo si empieza a ser una preocupación. Hoy no es la prioridad de la mayoría de las personas, pero si lo puede llegar a ser si esto se extiende demasiado en el tiempo”.



“Si analizamos el punto de las consultas sobre la cuarentena, podemos decir que tres de cada cuatro personas no quieren que se flexibilice. Así que podemos decir que la gente está priorizando la salud por sobre la economía con bastante contundencia, al día de hoy”, argumentó.

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Los detalles del decreto de Bordet para poder salir de casa





Uso del tapabocas y controles



Respecto al uso del tapabocas, y basado en innumerables relevamientos, señaló que existe un alto nivel de aprobación para que se exija la utilización del mismo. “El piso de aceptación es de un 76 por ciento y el techo es de un 85 por ciento, así que podemos decir que tiene aproximadamente un 80 por ciento de aprobación”, agregó.



El consultor indicó que se observa algo similar en relación a medidas como el secuestro de automóviles a quienes inclumplen con las restricciones de circulación. “Por la observación que tenemos del tema, creo que no tendría connotaciones negativas. Es más creo que la gente reclama mayor rigidez en los controles, al principio de la pandemia se notó mucho eso y se atendió ese reclamo endureciendo los controles. Ahora se relajó un poco y no creo que la gente esté queriendo que eso suceda, sino al contrario”, confirmó.

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Entre Ríos por primera vez pasó una semana sin contagios



En ese marco, asumió que si hubiera que retrotraer una medida debido a nuevos casos de contagio, “se cuenta con apoyo de la población, más aún si lo decide un dirigente bien ponderado como es el caso de Gustavo Bordet”, y resaltó que en los lugares de la provincia donde viene realizando estudios sistemáticos “tanto el presidente como el gobernador tiene un nivel de aprobación muy alto”.



Como factores que explicarían algunos de los datos que surgen de las encuestas Majluff sostuvo que “no son muchas las personas que hayan vivido una situación similar a ésta, por lo cual el nivel de incertidumbre a nivel mundial puede ser un factor que incida en la percepción de la gente”. Por otra parte, subrayó que la actitud de trabajo conjunto entre el gobierno y la oposición, desdibujando la famosa “grieta”, “aún con los roces que pudo haber en algún momento, es un factor importante”.