Habrá cortes de agua por la noche

l intendente de Paraná, Adán Bahl, mantuvo un encuentro con especialistas de Obras Públicas y Obras Sanitarias, con quienes monitorea la prestación en toda la ciudad. “La perspectiva indica que hacia el martes el río repunte en altura”, indicó el mandatario. En ese sentido, señaló que los cortes de agua son "temporarios" y que se realizan por la noche cuando baja el consumo.





Respecto a esta planta, el intendente aclaró que su funcionamiento “es normal” y explicó: “Aclaro que no hubo un colapso y la planta de avenida Ramírez no tiene inconvenientes. Lo que ocurre es que ante la bajante no recibe agua cruda que se capta del río. Hoy concretamente lo que no está funcionando es la captación de agua cruda que va hacia la planta de Ramírez, la cual está funcionando con normalidad como centro de distribución de agua potable que se envía desde la planta de Echeverría”.