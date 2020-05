Publican lista de causas abiertas en Entre Ríos

E

l Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos hizo públicas las listas de causas por delitos asociados a corrupción que tramitan en cinco de sus sedes. El total asciende a 89 procesos: 48 se tramitan en la Fiscalía de Paraná, 19 en Concordia, 10 en Gualeguay, ocho en La Paz y cuatro en Chajarí.



Algunas están en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria, otras con pedido de elevación a juicio, otras con fecha de comienzo del mismo –pero postergado debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus- y hay procesos que ya fueron juzgados y tienen sentencia pero sus fallos han sido recurridos y esperan resoluciones en instancias superiores.

El Procurador General, Jorge García, a cargo del MPF, al micrófono; y la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche (archivo)

Los delitos que más aparecen en los listados son peculado, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros.

En las listas de imputados aparecen decenas de nombres conocidos en los mundos de la política y el gran empresariado local: el ex gobernador Sergio Urribarri (hoy embajador ante Israel), su ex ministro de Comunicación, Pedro Báez; el ex vicegobernador y actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, hoy en prisión domiciliaria condenado por narcotráfico; el ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa; el ex presidente de la Codesal, Luiz Mazurier; el ex presidente municipal de Gualeguay, Luis Erro; los empresarios de la construcción Miguel Marizza, Néstor Szczech, Daniel Herenú y Gabriel Lossi, entre otros.



A continuación, algunas de las causas más resonantes de cada fiscalía, acompañadas por el listado completo publicado por el MPF.



Paraná

Urribarri; Báez, Juan Pablo Aguilera y Emiliano Giacopuzzi, entre otros, serán juzgados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con La fecha de debate para el juicio estaba fijada para el 27 de abril, pero cayó en plena pandemia y deberá esperar.

El ex gobernador también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en una causa en trámite. Además, otra vez junto a Báez, pero esta vez también junto a los ex funcionarios Gustavo Tortul y Hugo Céspedes, será juzgados por negociaciones incompatibles con la función pública por la causa de las contrataciones para la Cumbre del Mercosur de 2014. La audiencia de debate está fijada para agosto próximo.

El ex intendente paranaense Varisco; junto a su ex secretario de Legal y Técnica y actual concejal, Walter Rolandelli; y al dueño de la mutual Modelo, Ángel Picazzo, fueron absueltos por los delitos de peculado tentado y negociaciones incompatibles, aunque la Fiscalía señala que la sentencia absolutoria del 9 de marzo no está firme.



También espera fecha de juicio por peculado el ex intendente de Seguí y actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo , junto a Hernán Roberto Barrera y el dueño de OIC S.A., Daniel Hereñú. En su caso se espera que se fije nueva fecha de audiencia.



Por defraudación a la administración pública están investigando a los empresarios Marizza; Néstor Szczech (actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), el ya mencionado Hereñu y Rubén Grasso. En su caso, junto a la actual Directora Provincial de Vialidad, Alicia Benítez.





Concordia

En Concordia el ex titular de la Codesal, Luis Alberto Mazurier espera fecha de juicio por peculado. El requerimiento de remisión a juicio fue presentado en noviembre del año pasado.







Gualeguay

El ex jefe comunal gualeyo Luis Erro y Alfredo Dellagiustina enfrentan una causa por malversación de caudales públicos por la que se presentó Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de a Nación.







La Paz

Por peculado también es investigado el ex presidente del IOSPER y ex intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, en una causa que se encuentra en etapa de Investigación Penal Preparatoria

Chajarí