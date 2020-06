Denuncian amenaza contra Lucía Varisco

L

os diputados provinciales de la Unión Cívica Radical expresaron su preocupación por la "intimidación" que sufrió este jueves la diputada Lucía Varisco, hija del ex intendente de Paraná, Sergio Varisco.

Los legisladores denunciaron que "desconocidos encendieron" el automóvil de la joven diputada "en la puerta de un supermercado. No es la primera vez que la legisladora es víctima de hechos pocos claros. Exigimos que la Justicia actúe como corresponde e investigue qué fue lo que sucedió”.

“Cuando salí de hacer las compras tenía el auto abierto y titilaba una luz en el tablero. Pusieron una llave trucha”, describió la legisladora, quien ya realizó la denuncia.

“Del vehículo no sustrajeron ninguna pertenencia, por lo que es evidente que el episodio tiene características de amenaza o intimidación”, advirtieron luego desde el bloque radical.

“No es la primera vez que Lucía Varisco es víctima de hechos extraños e intimidantes y, a pesar de que siempre realizó la denuncia correspondiente, nunca se esclarecieron ni se supo qué pasó”, afirmaron los radicales.

Pedido a la Justicia

En este marco, los diputados radicales exigieron a la Justicia que “actúe, intervenga e investigue lo sucedido este jueves” y también que indague "qué grado de relación tiene con los hechos intimidantes ocurridos con anterioridad”.

“Solicitamos que la Justicia proteja la integridad física de Lucía Varisco, que con celeridad se determine quiénes son los responsables y que este hecho no quede impune”, concluyeron.

Antecedente

Cabe recordar que el 1º de octubre del año pasado el ex intendente Sergio Varisco, hoy preso en su domicilio por narcotráfico, fue agredido en la puerta de su casa. Los golpes lo hicieron caer y en el impacto contra el piso se fracturó la cadera, por lo que debió ser intervenido con cirugía.

Lo que dice el archivo Octubre, 2019 Varisco fue atacado a trompadas

El sujeto que lo golpeó, según se reconstruyó luego con videos filmados ante la escena, le recriminaba por supuestas promesas de trabajo que le habría realizado Lucía, la hija del ex intendente y actual diputada provincial.



" Vos no me das laburo y te termino de matar. Tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo", le gritó el hombre cuando Varisco ya estaba en el suelo .El agresor, que luego fue identificado como Juan Ignacio Musuruana, fue detenido y enviado a prisión domiciliaria luego del ataque.