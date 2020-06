Amenazan que en tres días no atienden más Iosper

E

ste miércoles, la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia envió una carta documento al IOSPER donde le comunica la rescisión del convenio entre las partes, que se hará efectiva dentro de 72 horas, en el caso de que la obra social provincial no se avenga a habilitar una instancia de diálogo que posibilite gestar un nuevo acuerdo prestacional.



“La Cámara un mes atrás denunció el convenio, un paso formal que tuvo por propósito que se abriera un espacio de encuentro con las autoridades de IOSPER, del que debía surgir un nuevo convenio. Pero ni siquiera aceptaron reunirse”, lamentó el Doctor Jorge Díaz Vélez.

“Los sanatorios siempre han puesto lo mejor de sí para seguir atendiendo a los afiliados, más aún en estos tiempos de pandemia, pero han llegado a una situación tal que no pueden seguir esperando. IOSPER viene comprometiéndose hoy, mañana, la semana que viene, y no ha llamado, para resolver los problemas, que no son muchos”, agregó Díaz Vélez, según consignó ElEntreRíos.



El profesional, que integra la Cámara en representación del Instituto Médico Quirúrgico Garat, aclaró que no hay discrepancias respecto de los “valores” de las prestaciones. “Sólo pretendemos que IOSPER se ponga al día con lo que debe y que, de ahora en más, un nuevo sistema de auditorías, más ágil y eficiente, aseguro que los pagos sean en tiempo y forma”, explicó.

La nueva carta documento reitera la intimación para que IOSPER “proceda a abonar a las entidades sanatoriales que conforman la Cámara Sanatorial de Concordia todas las facturas vencidas e impagas y rinda cuentas debidamente documentada de todos los pagos efectuados desde el 14 de Junio de 2019 al día de hoy”.



A mediados de mayo, desde la cámara habían solicitado que el IOSPER se aviniera a acordar un plan de pagos de lo adeudado, que por entonces se acercaba a los 20 millones de pesos.



En otro párrafo de la misiva despachada este miércoles, los sanatorios piden al IOSPER “se sirva informar a los afiliados” respecto de la rescisión del contrato, que provocará la inevitable interrupción de las prestaciones, “a efectos de evitar conflictos con los mismos”, puntualiza.