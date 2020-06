Quién es el dirigente de Cambiemos que puso el campo para evitar controles

U

n establecimiento de un dirigente de Cambiemos de Concordia tenía dispuesto un paso que conectaba la ruta 14 con la zona de Magnasco-Zorraquín para evitar el retén policial de control por el Covid. Un operativo realizado este sábado secuestró vehículos.

Lo que dice el archivo Junio, 2020 Usaban campo de dirigente de Cambiemos para evadir controles

Luego se descubrió que el campo "Doña Filomena" pertenece a Héctor D'Ambros. Se trata de un empresario apícola y dirigente de Cambiemos en la zona.

Es dueño de la Apicola Danagie, que además de producir miel tiene una división maderera de más de 1.600 hectáreas de forestación. D'Ambros presidió la Asociación Argentina de Fabricantes de Insumos Apícolas.

Antes de dedicarse al negocio de la miel, mucho más atrás en su historia personal, trabajó en la Prefectura Nacional, aproximadamente entre los años 1977 y 1987.

La última vez que fue noticia fue en febrero de este año, cuando un grupo de militantes y dirigentes de Cambiemos en el que se encontraba agredió a las concejalas peronistas de Concordia, Claudia Villalba y Lía Solis, tras una sesión extraordinaria del HCD local.



Durante toda la sesión los gritos de simpatizantes y adherentes macristas bajaban desde la tribuna cada vez que quería hacer uso de la palabra algún concejal del PJ. Al finalizar el plenario, a Villalba y Solis las arrinconaron en un pasillo y la agredieron verbalmente entre todos, con insultos y gritos.





El año pasado, en tanto, había hecho declaraciones favorables al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que logró el gobierno de Mauricio Macri como parte del Mercosur. “Nos pone a la misma altura que un productor de la comunidad económica europea”, elogió D'Ambros entonces, a mediados de 2019, y destacó que “al productor le significa un beneficio de entre un 25 y un 35%”.



“Sería un beneficio muy ventajoso para la miel”, dijo en declaraciones a Diario Río Uruguay.

Lo que dice el archivo Julio, 2019 Nación afirma que Entre Ríos exportará más por el acuerdo con la Unión Europea

Massismo



La mayor incursión electoral hasta el momento de D'Ambros fue en 2015. Se presentó como candidato a senador departamental de Concordia por la lista Unión Popular-Frente Renovador. Su salto a Cambiemos llegaría más adelante, con el macrismo en el poder nacional.

El empresario apícola fue tentado por el massismo y compartió boleta con el candidato a intendente de Concordia de UNA, Eduardo Cristina; el binomio provincial Adrián Fuertes gobernador-Jorge Busti vicegobernador; y Sergio Massa como presidente.

Sedición



Antes de esa incursión electoral, el nombre de D'Ambros se hizo conocido en el mundo político -y policial- de la provincia porque declaró como testigo en la causa que investigó los hechos ocurridos el 8 y 9 de diciembre de 2013 en Concordia, cuando hubo acuartelamientos policiales y saqueos en la ciudad.

Esa vez el empresario consideró que la jefatura de Concordia no estuvo tomada durante el reclamo policial. El rol de D'Ambros en las tensas horas que se vivieron en el destacamento nunca estuvo del todo claro, pero tuvo una participación en las negociaciones.

Lo que dice el archivo Julio, 2015 Sedición: CFK destacó la condena a los policías de Concordia

"Llegué a la Jefatura y ahí empecé a interiorizarme de lo que estaba pasando. Los ánimos estaban bastante caldeados. Llamé al Jefe de la Policía de Entre Ríos. No me contestó. Traté de hablar con el intendente Bordet. Tampoco me contestó", recordó en 2014 en su declaración.



"Entonces hablé con un compañero mío, que es el Prefecto Nacional Naval, ya que yo estuve en Prefectura. Le pedí que saque los medios a la calle", reveló e hizo público que esa noche "él estaba reunido con el secretario (nacional de Seguridad, Sergio) Berni, en el ministerio. Ahí empezamos, por lo menos, a mover lo que era Prefectura", reseñó.

D'Ambros incluso contó en su declaración testimonial que "le di el teléfono a uno de los supuestos responsables del movimiento interno para que hable con el Prefecto Nacional Naval, que estaba reunido con el secretario Sergio Berni, en Buenos Aires, junto con el jefe de Gendarmería, Policía Federal".



"Por ahí en los medios se dice es como que nosotros estamos a favor de los sediciosos. Obviamente que no lo estamos", aclaró D'Ambros como testigo.

Y negó que se haya tratado de una toma: "no vi golpes, ni una Comisaría tomada como conozco que podría ser. Uno podía entrar y salir. De hecho yo lo hice 3 veces. No era como que la Comisaría estaba tomada".

Incluso reveló que "no me quedé esperando a ver qué pasaba, sino que salí y evité varios saqueos". En una calle de la ciudad, según relató, "se bajaron de una moto dos jóvenes, con un fierro, para romper la vidriera del negocio que está en la esquina. Lo frené. Dejó el fierro en la vereda y se fue", comentó sin mayores detalles.

Lo que dice el archivo Mayo, 2018 El STJ ordenó revisar el histórico caso de los policías rebelados en Concordia