Infectóloga del San Martín pide volver a fase 1

L

a directora de Infectología del Hospital “San Martín” de Paraná y ex secretaria de Salud de la provincia, Adriana Bevacqua, analizó la situación de la provincia, y en especial de la ciudad de Paraná, en relación con la pandemia de Covid-19.

Bevacqua afirmó que en la capital provincial la transmisión ya es "comunitaria" y no por conglomerado. En ese sentido, se preguntó “qué más hay que esperar” y aclaró: “No quiero confrontar con nadie pero me parece que en este momento estamos en un problema”

“Sin duda alguna, Paraná es la más comprometida de todas las ciudades, ayer (por el domingo) hubo 25 casos; pero lo grave de todo esto es que en la mitad de esos casos no se conoce el nexo epidemiológico”, advirtió la profesional y puntualizó que “el sábado había siete personas sin nexo, más las que se fueron sumando de días anteriores, hay mucha gente de quien no se conoce el nexo epidemiológico”.

Lo que dice el archivo Julio, 2020 Por primera vez más de 50 casos en un día





Por otro lado, lamentó que durante el fin de semana “se han organizado fiestas” en distintos puntos de la provincia y “así empezó todo: con gente que vino de Buenos Aires y que se reunió con otra y trajo el virus”.

Ante ello opinó que en Paraná “hay circulación del virus, ya no por conglomerado” y explicitó que en esa clasificación hay que tener en cuenta que “además de no conocer el nexo, hay dispersión de casos y por otro lado hay que tener en cuenta la capacidad que tiene cada persona de infectar a cuántos otros, que no se informa”. Se preguntó “qué más hay que esperar” y aclaró: “No quiero confrontar con nadie pero me parece que en este momento estamos en un problema”



En cuanto a la vacuna que comenzaría a probarse en el país, Bevacqua planteó que “esto también ocurrió con el HIV y con un montón de otras cuestiones, y no llama la atención porque está dado por el alto nivel científico que tiene Argentina, con un CONICET que se va recuperando día a día”.

“También hay un protocolo para probar una vacuna contra el HIV, pero no ha tenido la difusión correspondiente por el momento que se está viviendo”, ejemplificó en declaraciones radiales que reprodujo Análisis.





Respecto de la eficacia del barbijo, explicitó que “en lugares cerrados hay que usarlo, pero si uno va caminando por la calle con distancia su uso no es tan necesario, aunque hoy es una norma en la ciudad de Paraná y hay que cumplirla”.

Del mismo modo planteó que “habría que restringir las reuniones familiares” aunque aclaró: “No me gusta la palabra prohibir” e insistió con “la necesidad del control de las personas que vienen de otras provincias o de otros lugares donde hay alta circulación”. “Hay mucha gente que viene desde el AMBA, que tiene casi el 98% de los infectados del país y esas personas ingresan y se les sugiere que hagan cuarentena que, para mí, debería ser obligatoria”, sentenció. En el mismo sentido, afirmó que “si la gente quiere entrar a la provincia, que lo haga; pero debería hacer cuarentena obligatoria; eso se efectivizó al inicio de la pandemia pero después se relajó”.

Lo que dice el archivo Julio, 2020 Nuevo récord con 31 casos: 20 de Paraná





Consultada por la efectivización de los hisopados exclusivamente en personas con síntomas de la enfermedad, apuntó: “No sé si es una disposición o no, pero sé de mucha gente –incluso colegas- que me han consultado porque han sido contacto estrecho y ni siquiera los han llamado y se acercaron a algún lugar para que le hagan el estudio por preocupación e iniciativa propia”.

“No quiero confrontar con nadie pero me parece que en este momento estamos en un problema”



En otro orden, respecto de la situación del deporte y el regreso del fútbol consideró que “en esto hay una opinión muy fuerte de Brasil, que hoy tiene un desastre, con un tipo bastante loco a la cabeza”. “Pese a los protocolos muy estrictos, en este momento no volvería a los partidos; aquellos deportes que se pueden practicar son aquellos que son individuales como el tenis. Aquellas prácticas que se pueden hacer en forma individuales, se podrían permitir pero respecto de volver a las actividades del fútbol no estoy muy de acuerdo”, analizó.



Por último, sostuvo que “julio es un mes bisagra, donde vamos a ver un aumento de casos y hay que tener en cuenta que el aumento de contagios que se vio este fin de semana, es lo que se evaluó hace 15 días atrás y según el comportamiento que tengamos es lo que se verá qué pasa la semana que viene o la siguiente”.

En ese marco, recomendó a los vecinos: “Hay que cuidarse, si no es absolutamente necesario salir, no salgan; y si salen, mantener la distancia, el lavado de manos, el uso del barbijo en lugares cerrados y el alcohol en gel en el bolsillo”.