Despidieron los restos de Juan Abolafia

l dirigente justicialista de Concordia, Juan Abolafia, falleció el pasado 12 de julio y sus restos fueron despedidos este jueves en Paraná.

Fue concejal y secretario de Acción Social en la municipalidad de Concordia y se hizo cargo de la secretaría de Salud de la provincia en 2004, durante el tercer mandato como gobernador de Jorge Pedro Busti.

El ex mandatario expresó su pesar en las redes, donde manifestó: "me toca despedir a un compañero y amigo al que conocí hace muchos años en Concordia y que siempre me acompañó en la militancia y en la gestión pública". Busti destacó que Abolafia cumplió sus funciones públicas "con denodado compromiso social y vasto profesionalismo".





También se expresó el intendente de Paraná, Adán Bahl, quien se refirió a la "triste noticia del fallecimiento del compañero Juan Abolafia. Un militante que honró sus convicciones en su paso por la función pública. Un ejemplo del compromiso con los principios de nuestra doctrina. Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos".

Además, desde el ministerio de Salud de la provincia, oficialmente, se publicó también en redes: "con profundo pesar en el día de la fecha comunicamos el fallecimiento del Dr. Juan Abolafia, quien asumiera como Secretario de Salud en el año 2004".



Texto de su hijo



El hijo del ex concejal y funcionario, Ignacio, publicó un sentido mensaje en las redes sociales, en el que sostuvo:

"Juan se fue luego de darle pelea a una durísima enfermedad, una que ni el peor enemigo se puede merecer. Pero la enfrentó como lo hizo siempre, dándolo todo con esa valentía, dignidad y honradez que lo caracterizó siempre.

"Murió en un hospital público, él que tanto defendió su querido sistema sanitario entrerriano.

"Encontré fotos con sus amigos de la vida, los que lo acompañaron en cada tramo y hasta su último suspiro. Cada uno sabe a quién me refiero porque él honraba el valor de la amistad y el compañerismo que tanto le enseñó la política y su querido peronismo.



"Me encontré de muy gurí sentado en su falda, en una de las cientos de reuniones políticas a las que me llevó de chico, en Concordia.

"También encontré una medalla de la escuela con la que lo premiaron "Mejor Compañero" y cartas de agradecimiento de comedores, hogares y personas de todo Entre Ríos.



"Me tocó recorrer la provincia de punta a punta y no hubo rincón entrerriano donde no me preguntasen qué era del compañero Juan..

"En fin, se fue un petiso amante del básquet, aunque me jurase que le gustaba más el fútbol (pero era solo para hacerme la segunda).

"Pero principalmente se fue un padre, esposo, abuelo, hermano, tío, primo y compañero. Se fue sin perder la chispa en sus ojos. Se fue para reencontrarse con algunos de los suyos y acompañar al resto que nos quedamos acá haciendo honor a su legado.

"Infinitas gracias a las innumerables personas que de una forma u otra nos acercaron su cariño para Juan y su familia. De verdad que tanto afecto reconforta".