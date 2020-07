Sanatorios suspenden atención de IOSPER

D

esde el lunes los sanatorios de Concordia suspenden la atención a los pacientes afiliados al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. Se trata de una medida dispuesta por la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia que reclama a la obra social un nuevo convenio con valores de prestación actualizados.

Desde los sanatorios señalaron que Iosper había pedido un plazo de 15 días más para negociar. Sin embargo, no habiendo ninguna relación contractual vigente entre las partes, los prestadores resolvieron que, desde el lunes 20 de julio, se suspende la atención a los afiliados por la obra social.

Esta modalidad continuará “hasta que se firme un nuevo convenio”, agregaron desde la entidad que representa a las clínicas y sanatorios de la capital del citrus.

El reclamo no es nuevo. Ya el 24 de junio pasado, los sanatorios habían reclamado un nuevo convenio. “La Cámara un mes atrás denunció el convenio, un paso formal que tuvo por propósito que se abriera un espacio de encuentro con las autoridades de IOSPER, del que debía surgir un nuevo convenio. Pero ni siquiera aceptaron reunirse”, dijo el Doctor Jorge Díaz Vélez, según consignó Elentrerios.

“Los sanatorios siempre han puesto lo mejor de sí para seguir atendiendo a los afiliados, más aún en estos tiempos de pandemia, pero han llegado a una situación tal que no pueden seguir esperando. IOSPER viene comprometiéndose hoy, mañana, la semana que viene, y no ha llamado, para resolver los problemas, que no son muchos”, agregó.