Amenazan a funcionario municipal

na frase pintada en aerosol amenazando al secretario de Servicios Públicos de Paraná, Emanuel Redondo, derivó en una denuncia penal del funcionario. "Redondo, con los munis no. Cuidá a la familia", dice la amenaza que apareció este domingo.

Redondo lo repudió en las redes sociales. "Este accionar constituye claramente un acto cobarde, delictivo y además amenazante a mi familia. Estas son las cosas que el 11 de diciembre del año pasado vinimos a cambiar. A dejar de lado los aprietes y las mafias para centrarnos en prestar los servicios que los vecinos merecen", expresó.

El secretario del gabinete de Adán Bahl aseguró: "hechos como estos me preocupan pero no me asustan y pienso seguir trabajando con los valores que esta gestión tiene para erradicar la violencia.



Y adelantó que los registros de las cámaras de seguridad "ya se encuentran a disposición de la justicia".