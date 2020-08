Protesta de municipales en Sauce de Luna

E

ste lunes trabajadores municipales de Sauce de Luna, nucleados en ATE, se manifestaron frente al edificio municipal en reclamo de aumento salarial para todos los trabajadores del municipio, pase a planta permanente, y el bono según índice inflacionario del año 2020. También reclamaron por el recorte de horas extras y por la regularización de empleados subsidiados que tienen más de 20 años de antigüedad



El secretario general de ATE Seccional Federal, Martín Olier, cuestionó al intendente Pablo Soreira (Cambiemos) que “nuestros trabajadores municipales sean los mas precarizados del país, que estén haciendo una disputa política y dejen en el medio a los compañeros trabajadores y a sus familias”.





“Les pedimos que corten con el miedo, los aprietes, nosotros venimos a hacer valer nuestros derechos, a pelear por la dignidad de los trabajadores". También criticó los "sueldos muy abultados" del funcionariado y comparó que el intendente cobra 140.000 pesos y un empleado 10.000 pesos "y algunos menos también".



"No queremos que los trabajadores sigan por debajo de la linea de indigencia", insistió el dirigente.

Según consignó Portal Sauce de Luna, Olier reclamó que "un aumento de 20% para todo el año es una miseria, cuando la inflación se ha comido un 13,9 % en lo que va del año 2020 de un empleado que está ganando 10.000 pesos”.

Por último, el secretario general de ATE lamentó que el intendente Soreira “no los atiende y no quiere hablar con los obreros. Seguramente nos está mirando encerrado en una oficina con sus funcionarios, que no tienen ningún tipo de problema para llegar a fin de mes en sus casas".



"Los empleados municipales no aguantan mas. Lo único que nos interesa es que los compañeros municipales de Sauce de Luna puedan brindarles a sus familias al menos lo mínimo indispensable, que no elijan comer una vez por día por que no llegan a fin de mes, que puedan mandar sus hijos a estudiar afuera, alquilarles un departamento como lo hacen ustedes", remarcó Olier.



Y añadió un pedido para que los cargos políticos "bajen un poco sus sueldos, que se pongan a la par de un compañero municipal y también lo invitamos a que viva un mes con el sueldo de los compañeros a ver si le va ser tan fácil".