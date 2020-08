Influencer encabezó ataque virtual contra Bordet por las islas

C

on 1,2 millón de seguidores en Instagram y 411 mil en Twitter, Martín Cirio, el youtuber del momento, conocido como La Faraona, puso en jaque las redes sociales del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, al que acusó de ser “responsable y cómplice” de la quema de pastizales en las islas y no dudó en señalar que sabe “quiénes son los culpables, pero se hace el boludo”.





Una dura acusación pública de un influencer a quien siguen sus “faraminions”, en su gran mayoría jóvenes y adolescentes que se sienten identificados con su discurso y ya habían atacado cual hordas de trolls las redes sociales del intendente de Rosario, Pablo Javkin, al que también habían apuntado como responsable de las quemas. Tras un intercambio de información entre Javkin y La Faraona, todo se acomodó en su cauce, consignó el dairio rosarino La Capital.



Si bien el ecocidio que se está produciendo en el Delta del Paraná es el tema de fondo y sobre el que urgen respuestas por parte de la Justicia para identificar y enjuiciar a sus promotores; la intervención de La Faraona trajo más audiencia a involucrarse en este flagelo ambiental.

El episodio también es un ejemplo de cómo la clase política debe leer con mucha atención la reacción de los nuevos formadores de opinión que influyen en forma automática sobre los sectores mas jóvenes de la población.



En una publicación en YouTube, La Faraona hizo referencia al diálogo virtual que tuvo el fin de semana pasado con Javkin. “¿Cuándo van a meter presos a todos estos soretes?”, se preguntó en Instagram en referencia a quienes incendian las islas.“¿Dónde está el Estado?” escribió y arrobó al intendente rosarino.

Bordet estuvo en las islas incendiadas días atrás.

Cuando Javkin empezó a recibir de a 200 reacciones por minuto en su cuenta, quedó perplejo y desorientado. Sin embargo, optó por responderle a La Faraona. Tras recordarle que su gestión presentó denuncias penales en Entre Ríos y recursos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Javkin señaló: “El tema abarca a tres provincias y cuatro ministerios nacionales y afecta desde Reconquista hasta Campana. Lo que no puedo es intervenir en jurisdicción que no pertenece a Rosario, salvo vía judicial, como hemos hecho y por el Plan Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. Saludos”, le escribió y se puso a disposición.



La respuesta dejó conforme a La Faraona, que felicitó la actitud del intendente de responder “sin intermediarios”.

Pero la cosa no quedó allí. La Faraona apuntó entonces sus dardos contra Bordet. “Es cómplice de la quema. Se está matando a un montón de animales y enfermando a la gente. En un contexto de Covid-19, donde se tiene que fumar un humo horrendo, es terrible. Bordet es cómplice y cuando le decís está pasando esto, el chabón bloquea comentarios y no quiere escuchar nada. Sos un censurador, un vendepatria y un flor de corrupto”, le dijo el instagramer al gobernador entrerriano.

En otro tramo de su video colgado en Youtube consideró que “cuando desde el Estado se quieren sacar la responsabilidad, siempre se dice que no se sabe que fue un grupo de vándalos. No fue el empresario obvio, sino que manda gente para que prenda fuego para plantar soja. Y desde el Estado se hacen los pelotudos. Son los empresarios, que saben perfectamante quiénes son, dónde tienen los campos, pero no los detienen porque hay guita en el medio”, posteó para considerar que “son asesinos y tienen que estar presos. Por último, hubo otra referencia al gobernador entrerriano. “Bordet tu provincia arde, vendepatria y corrupto”, disparó.