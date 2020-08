Rossi disparó contra García

E

l intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, volvió a hablar de la causa por presunto sobreprecio en una obra de 20 cuadras realizada en su anterior gestión. El caso se abrió por una denuncia de su rival político y concuñado, el ahora ex intendente Silvio Moreyra.

Este jueves se supo que un Tibunal de Apelaciones confirmó la competencia de la Justicia provincial en dicha causa y rechazó la pretensión de Rossi para que el caso se dirima en la Justicia Federal, puesto que entiende que ese es el ámbito por estar involucrados fondos nacionales del programa "Más Cerca", que implementó el ministerio de Planificación Federal.

Ante la novedad, Rossi volvió a denunciar una persecusión en su contra por parte del Ministerio Público Fiscal, y apuntó directamente al Procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García. A su vez, también cuestionó a algunos medios que siguen la causa.

"Si tenemos que llegar a la Suprema Corte de Justicia para encontrar un tribunal imparcial, lo haremos, somos v´ctima de un Ministerio Público Fiscal que quiere ocultar el saqueo de 3000 millones en contratos truchos poniendo el ojo en una obra que le cambio la vida a muchos Sanataelenenses y fue hecha a precio de mercado y en tiempo y forma", dijo Rossi.

En tanto, acerca de la competencia de la obra “Mas Cerca”, donde la Cámara de Apelaciones falló a favor de que sea la justicia provincial que entienda en la causa, Rossi atribuyó la "persecución a las bombas de humo que quiere tirar García, quien no le puede explicar a la sociedad como en la legislatura se robaron 3000 millones de pesos entre 2007 y 2015, y no hay ningún dirigente político responsable, salvaron al marido de la Dra. Goyeneche, quien es Fiscal Anticorrupción a dedo, no pudiendo explicar cómo el estudio contable de su marido hacia “el papeleo” para el máximo saqueo de la historia, y ni si quiera simularon un allanamiento".

En sus declaraciones, también afirmo que "si hay que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para encontrar un tribunal imparcial, lo hará, y dio como ejemplo el caso de la denuncia por el plan 'Mas Cerca' en Tucumán, donde el ex Gobernador Alperovich recibió un revés al pretender ser juzgado por los jueces provinciales, y la Cámara Federal de Apelaciones sostuvo que la competencia es Federal".

También el dirigente dijo que los medios "La Sexta y Entreriosahora trabajan como corresponsales de Análisis y bajo las ordenes de Daniel Enz, que pretenden desgastar" su figura "con un seguimiento inusual de la causa, todo en franca connivencia con el MPF que encabeza Jorge Garcia". Y profundizó que "hay resoluciones que se enteran antes ellos que nosotros por su trabajo en conjunto con los fiscales".

Por ultimo Rossi, dijo "estar muy tranquilo, porque ese Juicio será una payasada, siendo que se construyó un 26% mas de Obra de lo presupuestado y dispuesto en el pliego, con precios de mercado, y no hay una sola prueba que diga lo contrario, más que un peritaje trucho de Beltrán Uranga, quien trabaja con la fiscalía y hace peritajes a medida".