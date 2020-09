Bares y gimnasios no quieren ser usados políticamente

E

ste lunes, luego de conocerse el decreto de Alberto Fernández que hizo retroceder a Paraná a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre sectores gastronómicos y de gimnasios comenzó a circular un llamamiento a movilizarse este martes a las 12 a Casa de Gobierno.

Es que la nueva fase obliga a cerrar a los establecimientos de ejercicio físico y a los bares y restaurantes les permite solo trabajar con modalidad delivery o para llevar. En cambio, por ejemplo el comercio minorista permanece autorizado.

Sin embargo,de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná se indicó a INFORME DIGITAL que una protesta oficial de la entidad se está organizando para este jueves, desmarcándose de la convocatoria de este martes, que circula por las redes y que sospechan surgió de sectores opositores al gobierno.

De izq. a der.: los ediles Paulin (PRO), Avero y Rolandelli (UCR) rechazando la fase 3 para el comercio.

De cualquier manera, aunque no lo avalan, desde la Asociación aseguraron que no rechazan que los comerciantes, dueños de bares y gimnasios vayan a manifestarse por su cuenta. No obstante, aclararon que la protesta de este martes no es oficial.

Lo mismo se mencionó desde gimnasios a INFORME DIGITAL. Que no es una convocatoria oficial, pero que puede asistir quien quiera de dicho sector.

