Lluvia y sospechas políticas debilitaron protesta de bares y gimnasios

inalmente un pequeño grupo de dueños de bares y gimnasios concurrió este martes a Casa de Gobierno a protestar contra el cierre de sus establecimientos por el regreso al aislamiento de Paraná. La lluvia y la supuesta motivación política de la convocatoria debilitaron la asistencia.

Este lunes, luego de conocerse el decreto de Alberto Fernández que hizo retroceder a Paraná a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre sectores gastronómicos y de gimnasios comenzó a circular un llamamiento a movilizarse este martes a las 12 a Casa de Gobierno.

Sin embargo, desde la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná se indicó a INFORME DIGITAL que la protesta oficial de la entidad se está organizando para este jueves, desmarcándose de la convocatoria de este martes.



De la misma se sospechaba surgió de sectores opositores al gobierno.

De izq. a der.: los ediles Paulin (PRO), Avero y Rolandelli (UCR) rechazando la fase 3 para el comercio.



De cualquier manera, aunque no lo avalan, desde la Asociación aseguraron que no rechazbaan que los comerciantes, dueños de bares y gimnasios vayan a manifestarse por su cuenta. No obstante, aclararon que la protesta de este martes no era oficial.

Lo mismo se mencionó desde gimnasios a INFORME DIGITAL. Que no es una convocatoria oficial, pero que podía asistir quien quiera de dicho sector.