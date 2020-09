Contratan a un laboratorio privado para procesar pruebas

E

l Gobierno provincial firmó un convenio con un laboratorio privado para procesar pruebas de coronavirus del Hospital Delicia Masvernat de Concordia. Laboratorio de Estudios Bioquímicos, Microbiológicos y de Biología Molecular (LEBYM) es la empresa contratada.

El propio director de LEBYM, Carlos Corthey, confirmó la información este viernes en medios de la localidad. "Estamos firmando un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos a los fines de tener los análisis aquí en Concordia, en forma rápida”, dijo, según consignó El Entre Ríos.

En ese sentido, explicó que específicamente el laboratorio LEBYM está colaborando con aquellos casos que, según la denominación técnica, necesitan cohortizar pronto. Es decir, desde el hospital “Delicia Concepción Masvernat” se derivan para su testeo aquellos pacientes que están internados en la Unidad de Tratamiento Intensivo o los que son asintomáticos y necesitan cohortizar rápido.

Los precios de los análisis de Biología Molecular son elevados por el alto costo de los reactivos que se utilizan. De forma particular, valen $4500. Ese valor tiene para los pacientes asintomáticos que no cumplen con la definición de caso del Ministerio de Salud. Sobre el particular, es válido destacar que, en estos días, el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos gestiona convenios ante las obras sociales para que los cubran.



En tanto, los pacientes que cumplen con la definición de caso, deben recurrir al servicio público de salud, en este caso al hospital “Delicia Concepción Masvernat”. Ahora, con el acuerdo entre LEBYM y la cartera de Salud provincial, los casos derivados desde el efector público serán realizados en el laboratorio privado, que para tal caso ha dispuesto prestar el servicio a un precio igual al costo de procesamiento de las muestras, sin fines de lucro.