AGMER sube a ocho días el paro virtual

a plana mayor de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a un nuevo plan de acción para presionar al gobierno provincial y que convoque als ector a una negociación salarial que se suspendió por la emergencia sanitaria de la pandemia y nunca se retomó.

Los docentes, que no tuvieron recomposición salarial en lo que va del año, reclaman que el Ejecutivo llame a la mesa de negociación aunque sea en modo virtual, como se realizan todo tipo de actividades en el contexto del aislamiento y distanciamiento por el Covid.

AGMER ya realizó varias tandas de huelgas virtuales con suspensión de clases remotas con el mismo objetivo. Han sido de tres y seis jornadas, distribuidas en semanas sucesivas. Ante la falta de respuestas del gobierno de Gustavo Bordet, ahora van por un total de ocho paros durante septiembre si no reciben convocatoria.

El plenario de Secretarios Generales del gremio resolvió un plan de acción que incluye diversas medidas además de las "desconexiones", las huelgas docentes en tiempos de pandemia. El plan consiste en:



- "Conferencia de prensa



- "Auto parlante dos días por semana las tres semanas



- "Solicitadas en diarios departamentales y provinciales en la semana

- "Impulsar firma de un petitorio virtual con los sindicatos docentes y ATE EXIGIENDO OFERTA SALARIAL.



- "Desconexión virtual los días:

Miércoles 9 y jueves 10 de septiembre



Lunes 14, jueves 17 y viernes 18 de septiembre



Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de septiembre

Además de la negociación salarial con el gobierno, reclaman: derogación de los aumentos previsionales de la Ley de Emergencia provincial; aumento de partidas de comedores escolares; y "recursos necesarios que permitan a las y los trabajadoras/es contar con conectividad y equipamientos tecnológicos los cuales deben ser garantizados por el Estado".

La declaración completa



Las trabajadoras y trabajadores de AGMER concluimos una semana histórica, las “100 horas ininterrumpidas de radio en Defensa de la Educación Pública y de nuestros derechos, nos mostró que, aún en las peores crisis, en tiempos en donde la “normalidad” se ha puesto en tensión somos capaces de diseñar, acordar y llevar adelante estrategias del lucha en conjunto que nos posibiliten instalar con fuerza nuestras demandas. Que no pasan solamente por lo salarial, tienen que ver –además- con las condiciones laborales, las falencias de conectividad, los insumos tecnológicos, la situación por las que atraviesan las alumnas y alumnos de los sectores más desprotegidos, la problemática ambiental, el trabajo en tiempos de educación a distancia y la cuestión de género, la Educación Sexual Integral, entre tantas otras situaciones y contextos. Somos claros, nuestra confrontación no es contra el Estado, es frente al gobierno en tanto se presenta a cercenar derechos, y este es el caso.

Tal cual lo señaláramos en conjunto con el Frente Gremial Docente denunciamos ante la Dirección de Trabajo las actitudes dilatorias y esquivas del Ejecutivo provincial. Sostenemos que ya no tiene excusas para no sentarse y manifestar voluntad política de avanzar en el tratamiento urgente de la cuestión salarial. No es posible excusarse en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o en el “distanciamiento social”. Todos y todas sabemos que estos no son impedimentos ni argumentos sólidos, mucho más cuando el Poder Legislativo de la Nación sesiona y aprueba leyes en forma virtual, de la misma manera que, con el enorme esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la educación garantizamos el pleno acceso al derecho de la educación enseñando a distancia. Demandamos a dicha Dirección a intimar al gobierno para que el mismo proceda a presentar una propuesta de recomposición salarial, negocie de buena fe y evite continuar en su estado de beligerancia al abandonar de manera unilateral los ámbitos paritarios.

Del mismo modo, como manifestáramos en una declaración junto a la Asociación de Trabajadores de Estado manifestamos que las y los trabajadores entrerrianas y entrerrianos -estatales y privada/os, ocupadas/os y desocupadas/os, activas/os y jubiladas/os- estamos en una situación cada vez más desesperante, padeciendo todavía más las desigualdades sociales que caracterizan a nuestra sociedad. Condiciones que se agravan cada minuto que pasa.



A su vez, llamamos a los entrerrianos a consolidar nuestros lazos solidarios y a reforzar las medidas sanitarias que exige el aislamiento social y preventivo, tal como lo advierten nuestros trabajadores de la salud. Si recrudece aún más la pandemia -como buscan algunos sectores irresponsables- quienes indefectiblemente padeceremos más angustia somos los sectores trabajadores.

Nos solidarizamos y acompañamos a las compañeras y compañeros trabajadores de la salud, quiénes continúan resistiendo el avance de la pandemia, cuidándonos a todos y todas. Alertamos sobre sus condiciones de trabajo a la vez de afirmar que no pueden –además- ser expuestos a retenciones salariales injustas.

Repudiamos enérgicamente el fallo del Superior Tribunal de Justicia por el cual ha otorgado la excarcelación a Néstor Pavón, coautor del femicidio de Micaela García. Decimos basta de impunidad y demandamos la aplicación de la Ley Micaela en todos los estamentos de la Justicia.



Exigimos:



Urgente reapertura de la discusión salarial de las/os trabajadora/es de la educación, de acuerdo a los criterios históricos de la Comisión de Salario: un salario mínimo inicial no inferior a la línea de pobreza y un porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario.



Derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia.

Garantizar el salario y el sistema previsional como derechos inalienables de los trabajadores.

Visualización de los recibos de haberes en tiempo y forma.

Inmediato aumento de partidas de comedores escolares para ampliar la cobertura de los hogares de nuestros alumnos mediante módulos alimentarios, garantizando que cubran la necesidad de alimentos de las familias, como así también la actualización y aumento de partidas de limpieza que abarquen incluso los elementos necesarios para el cuidado y prevención de Covid 19.

Devolución de los aportes patronales al iosper del 4,5% al 6% y la urgente regularización de las deudas provinciales y nacionales con OSPLAD.

Los recursos necesarios que permitan a las y los trabajadoras/es contar con conectividad y equipamientos tecnológicos los cuales deben ser garantizados por el Estado.

Que el gobierno provincial tome las medidas necesarias para prevenir los incendios forestales en el delta entrerriano y condenar a los culpables de este ecocidio.



PLAN DE ACCIÓN:

Compañeras y compañeros, venimos sosteniendo con firmeza un plan de acción aprobado por unanimidad. Atravesamos por tiempos complejos en donde sabemos muy bien que no existen salvaciones individuales, por el contrario, hoy más que nunca son colectivas. El cierre de las 100 horas de radio marcó un punto de muchos aprendizajes, compromisos y emociones, que quedarán como mojones en nuestra ya riquísima y valiosa historia. El acto de cierre estuvo acompañado por las demás organizaciones con los que integramos el Frente Gremial Docente, por representantes de nuestro sindicato hermano ATE y las organizaciones sociales. Con todos ellos venimos trazando rumbos comunes, convencidos en que la unidad de las trabajadores y trabajadores es la mayor fortaleza que tenemos para superar esta crisis. Convocamos a continuar por este camino sosteniendo, como lo venimos haciendo, nuestros planes de acción.

Comisión Directiva Central. Secretarios Generales de las Seccionales: Colón, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria, Villaguay.

Se resuelve por unanimidad, que será sometida a consideración del primer congreso que se realice en el seno de la Entidad, a partir de la fecha de la presente.