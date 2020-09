Lara y Tomas pelean por el Tribunal de Cuentas

E

l diputado provincial por el PJ, Diego Lara, y el actual titular interino del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, se disputan la presidencia del organismo de control en el marco de un concurso público. Ambos tienen los puntajes más altos en la carrera por el cargo.

Recientemente, se supo que el Jurado del concurso rechazó las impugnaciones que presentaron ambos, y solo dio curso parcial a una observación en sus antecedentes que hizo la asesora legal del organismo de contralor, Nanci Vinagre, lo que mejoró en 0,50 puntos su posición.





La modificación no cambia sustancialmente el orden de mérito vigente hasta el momento: Lara sumó hasta ahora 54,75 puntos (22,75 de los antecedentes y 32 de la prueba escrita), mientras que Tomas acumuló 54,60 (25,60 y 29, respectivamente) y Vinagre 52,2 (25,2 y 27).



Lara había pedido que se revean sus antecedentes en el rubro especialidad, donde esperaba sumar más puntaje debido a los cargos desempeñados, antecedentes que consideró que eran “de público conocimiento” y que podían verse en las publicaciones de sus producciones en cada ámbito.



“Solo se han evaluado los antecedentes que han sido acreditados conforme lo establecido en la normativa vigente. Por lo que más allá del carácter público que posean sus producciones en los cargos desempeñados, no se puede efectuar el análisis correspondiente de los mismos en tanto no obran agregados a su legajo”, fue la respuesta del jurado, según consignó Apf.



También dejó fuera de calificación un antecedente académico que no fue acreditado. Tomas, por su parte, cuestionó que el Consejo de la Magistratura no puntuó adecuadamente sus antecedentes en especialidad.

Lo que dice el archivo Marzo, 2020 El Tribunal de Cuentas también aporta el 50%





Como respuesta, el Jurado juzgó conveniente “sostener un criterio amplio de clasificación de cargos que guardan afinidad con la especialidad concursada, a fin de evitar caer en situaciones de injusticia y desigualdad con todos aquellos aspirantes al cargo que nunca hubieran estado ligados de manera directa al TdeC, tal como pretende el impugnante, lo que hubiera generado una diferencia desproporcionada entre los mismos, ubicando en una situación de injusto privilegio a los funcionarios del Tribunal de Cuentas o de otros organismos constitucionales de control, tal como la Contaduría General, Fiscalía de Estado, Jurado de Enjuiciamiento etc., que concursaran”.



“La forma que se juzgó más justa, fue la de aplicar un criterio amplio que contemple una gran variedad de cargos y funciones, clasificando a todas las actividades que impliquen el ejercicio de una función estatal o la administración de lo público como vinculadas a la especialidad (que incluye a los cargos desempeñados por el presentante); sin que ello constituya un demérito para el propio recurrente, ya que este Tribunal a valorado y calificado su desempeño como un cargo de máxima afinidad y jerarquía, recibiendo el puntaje correspondiente en consecuencia”, agregó.



Entrevistas



Resueltas estas impugnaciones y las que presentaron los postulantes a otros cargos (vocalía y fiscalías), el Consejo convocó a completar la última etapa: la entrevista personal. Será el próximo viernes 25 a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones