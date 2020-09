Era entrerriano el policía asesinado por un ladrón en Buenos Aires

U

n efectivo de la Policía Federal fue asesinado a puñaladas este lunes en pleno barrio porteño de Palermo por un hombre, que por su parte recibió varios disparos y también falleció.

El policía fue identificado como el inspector Juan Roldán, del Cuerpo de la Policía Montada de la PFA, quien falleció alrededor de las 17.30 en el Sanatorio Mater Dei, ubicado a pocos metros de la escena del crimen.

Rodrigo Facundo Roza, de 51 años, el agresor, falleció este martes por la madrugada, producto de las balas en las piernas y el abdomen que recibió del policía.

De Entre Ríos

El efectivo fallecido tenía 33 años y era papá de un nene de cuatro. "Rolfi", como lo llamaban sus amigos, nació en la provincia de Entre Ríos, pero vivía en la Ciudad de Buenos Aires, según publicó Perfil.

Era egresado de la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker, de la que se recibió en 2006. Brindó servicio en diferentes comisarías y en el momento de su asesinato se dirigía a su puesto en el Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, en donde trabajaba desde 2019.





Al momento de ser apuñado, Roldán no se encontraba patrullando las calles, debido a que no era parte de sus tareas, sino que estaba en la zona para tomar el servicio en el inicio de la semana.



Repercusiones

El presidente Alberto Fernández se refirió en su cuenta de Twitter al asesinato del policía Juan Pablo Roldán en el barrio de Palermo. El mandatario envió sus “más sinceras condolencias” a la familia del oficial que fue apuñalado y destacó que fue “asesinado en cumplimiento del deber”.



Fernández ratificó su compromiso “con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas”. El Gobierno decretó un día de duelo nacional por el crimen del uniformado.

Mis sinceras condolencias a la familia del inspector Juan Pablo Roldán, asesinado en cumplimiento del deber, y mi compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas. — Alberto Fernández (@alferdez) September 29, 2020

El Ministerio de Seguridad de la Nación también expresó sus condolencias. "Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a la familia y camaradas del Inspector Juan Pablo Roldán, quien desempeñaba funciones en el cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal. En este doloroso momento honramos su labor y compromiso con la sociedad", expresa el posteo.

Otro que reaccionó es otro entrerriano, el ex Jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri acusó que “algunos se ocupan de meter tanto miedo al policía con que no deben disparar, sino van presos; que ante un hecho violento, el policía duda en hacer uso de su arma siendo ahí cuando cae muerto”. El entrerriano encabezó la PFA durante la gestión de Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad.





El hecho

El hecho ocurrió en la Avenida Figueroa Alcorta al 3300, cuando Roza, al parecer, intimidaba transeúntes armado con un cuchillo. Según los primeros relatos de testigos, el efectivo de la Federal intentó reducirlo y en el forcejeo el sujeto logró clavarle el cuchillo a la altura del corazón evitando el chaleco antibalas, por lo que murió poco después cuando era atendido de urgencia en la clínica Mater Dei.

