No hay unidad a horas de la presentación de listas

l PRO tendrá elecciones para renovación de autoridades provinciales, departamentales y locales en noviembre. Este lunes corresponde la presentación de listas. A pocas horas de que venza el plazo, el panorama interno indica que habría elecciones con sectores contrapuestos y no lista única de consenso. De todas formas, las negociaciones se intensifican con el correr de las horas y no se descarta arribar durante el fin de semana a un acuerdo.



Por un lado está el sector de más peso y poder interno e institucional, el oficialismo. Liderado como siempre por el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que fue interventor del partido en Entre Ríos durante años hasta su normalización en 2017, presentó sus nombres para la conducción este viernes, en un comunicado de prensa que además postula que “se necesita generosidad y amplitud para lograr una conducción plural”.



Por el otro, está la oposición, reacia, hasta este sábado al menos, a confluir en una propuesta electoral interna única y consensuada. Este grupo está referenciado en el ex presidente de la delegación argentina en la CTM de Salto Grande, Roberto Niez.

El concordiense hizo trascender durante la semana que está dispuesto a competir en las urnas contra el frigerismo y que tiene representación en todos los departamentos a lo largo y ancho de la provincia. Niez, en caso de encabezar la lista opositora, sería acompañado por la ex titular del PAMI Crespo, Mercedes Domínguez, como vicepresidenta.

Niez trabaja políticamente con el senador nacional Alfredo De Angeli. Un escenario hasta ahora no concretado pero que tampoco descartan en el partido es que el ex ruralista llegue a un acuerdo con Frigerio y pacten una conducción compartida, incluso encabezada por el propio De Angeli como presidente.

Versión oficial



Sin embargo, esa posibilidad fue repelida en el comunicado de prensa que envió el oficialismo en las últimas horas. Allí se postula la “noción rectora” para el armado de listas “de que los legisladores nacionales y provinciales no ocupen simultáneamente cargos partidarios ejecutivos” y agrega “deponiendo intereses personales”.



El texto informa de forma casi completa la propuesta para las elecciones internas del sector que responde a Frigerio. El concordiense Eduardo Caminal, actual secretario Político del PRO, para la Presidencia. El binomio se completaría con el concejal de Nogoyá, Mariano Berdiñas, como vicepresidente.



La Asamblea estaría conformada, entre otros, por los legisladores nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese y provinciales Ayelén Acosta, Jorge Satto, Esteban Vitor y Francisco Morchio.



La lista del Consejo Directivo se completaría con integrantes de los distintos sectores del PRO y con representación de los 17 departamentos. Contrendría a dirigentes como el ex secretario de Agroindustria, el paceño Guillermo Bernaudo; el ex Presidente de la CARU, el uruguayense Mauro Vazón; y el ex concejal de Paraná, Emanuel Gainza. También sumaría a la ex concejal nogoyaense, Carla Dure, y Rocio Rezett, una de las colaboradoras más cercanas de De Angeli.



“A pocos días del cierre, barajamos aun la posibilidad de que existan nuevas incorporaciones de otros dirigentes”, anuncian desde el oficialismo.



El documento oficialista es firmado por:

Gustavo Hein y Alicia Fregonese (Diputados Nacionales) - Intendentes Hernan Besel (Basavilbaso) y Exequiel Donda (San Benito) - Francisco Morchio (Senador Provincial) - Esteban Vitor, Ayelen Acosta, Manuel Troncoso, Martin Anguiano y Jorge Satto (Diputados Provinciales) - Joaquin La Madrid (Ex Diputado Provincial) - Concejales Carlos Alberto Dutra (C. del Uruguay), Evelyn Viganoni (C. del Uruguay), Felipe Sastre (Concordia), Magdalena Reta de Urquiza (Concordia), Carola Laner (Concordia), Santiago Buktenica (Feliciano), Matias Barsi (San Salvador), Noelia Taborda (Federal), Laura Molina (Federal), Agustín Secchi (Villaguay), Paola Campo de Garaicoechea (La Paz) , Mariana Osman (Nogoyá) , Maximiliano Rodríguez Paulin (Paraná), Norberto Ferrari (Tala), Juan Varese (La Paz) y Maru Nieves (Villaguay) - Otros dirigentes, quienes serían autoridades en sus departamentos, Susy Pérez (Villaguay), Oscar Carranza (Federación), Mario Challio (San Salvador), Aníbal Richard (Colón), Matías Garaicoechea (La Paz), Marcelo Meda (Gualeguay), Leandro Clapier (C. del Uruguay), Danilo Franzot (Nogoyá) y Mabel Albornoz (Victoria) - Ex candidatos a intendentes de nuestro partido, Juan Orrico (C. del Uruguay), Javier Melchiori (Gualeguaychú) y Enrique Bouchet (Villaguay).

El documento no menciona ni incluye entre sus firmas a la última incorporación del frigerismo, el imponderable Hernán “Pichi” Blázquez, recio opositor en las internas partidarias de 2017 y en las internas de Cambiemos 2019, que arregló con el ex ministro para la contienda 2020.



