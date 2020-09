Quieren votar en noviembre

E

ste sábado se reunió virtualmente la plana mayor del PRO Entre Ríos, su Consejo Directivo provincial. Estuvieron el presidente y diputado nacional Gustavo Hein, el vice y senador provincial por Gualeguay, Francisco Morchio, y demás autoridades como el senador nacional Alfredo De Angeli, los diputados provinciales Esteban Vitor y Nicolás Mattiauda, el ex legislador Joaquín La Madrid, el ex titular de la CTM Salto Grande, Roberto Niez, entre otros.



El tema principal fue la definición respecto de la realización de las elecciones internas para renovación de autoridades que corresponden a este año. La decisión fue hacerlas, a pesar del contexto de pandemia y emergencia sanitaria, y la fecha propuesta es el 20 de noviembre.



La resolución llegó justo después de conocerse que la UCR entrerriana, el otro partido de la alianza Cambiemos, suspendió sus elecciones internas en la provincia hasta el 2021, debido a la pandemia.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2020 El radicalismo pasa sus elecciones para el 2021

Sin embargo, la concreción de los comicios quedará sujeto al visto bueno que dé la Justicia Electoral de Paraná, que deberá aprobar que los afiliados de toda la provincia se movilicen a las urnas para elegir sus representantes en la conducción del partido.



Si bien las elecciones resolverse a un consenso y una lista única, lo que no requeriría la mencionada movilización de personas en todas las ciudades y pueblos de la provincia, la definición de las autoridades y el aval judicial son necesarios para concretar el cronograma electoral del partido al que accedió INFORME DIGITAL.

Incluye una decena de etapas desde la publicación de padrones, presentación de listas, avales, boletas, y demás pasos hasta la fecha final que sería el 20 de noviembre. Además, se adelantó a INFORME DIGITAL que este año se implementará la paridad de género en la conformación de listas.





El PRO tuvo elecciones internas en 2016, finalmente, después de años de intervención del partido por parte de sus autoridades nacionales. El interventor era Rogelio Frigerio, quien quedó como jefe indiscutible del partido en Entre Ríos pese a haber delegado el mando formal en Hein y Morchio.



Lo que dice el archivo Agosto, 2020 Quieren resucitar a Frigerio

Aquellos comicios tuvieron un capítulo judicial pero no por motivos sanitarios sino de disidencias internas. Un sector reacio a Frigerio, liderado por el curioso personaje Hernán “Pichi” Blázquez, quiso participar de los comicios con una propuesta opositora, pero el “oficialismo” comandado por Frigerio y asesorado jurídicamente por la ex viceintendente de Paraná, Josefina Etienot, peleó en la Justicia por impedir la puja. El Juzgado dio razón a los mandos partidarios y los macrostas díscolos no pudieron presentarse.



Lo que dice el archivo Junio, 2017 Comenzó la "era Hein" en el PRO entrerriano