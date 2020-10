El PJ castigó a la UCR por las críticas a Bordet

E

ste sábado el Comité Provincial de la UCR emitió un comunicado donde castiga la política del gobernador Gustavo Bordet durante la pandemia y sentencian que "falló". Le endilgan "contradicciones" y mostrarse "dubitativo" ante las medidas que demanda el coronavirus.

La respuesta del oficialismo corrió por cuenta de José Cáceres, como secretario General del PJ entrerriano. "Los integrantes del Comité Provincial de la UCR deberían mostrar más respeto, dejar de faltar a la verdad y actuar con la responsabilidad que supone ser dirigentes políticos", castigó el también diputado provincial.



El paranaense aseguró que las expresiones radicales "reflejan un absoluto desconocimiento, o lo que sería peor aún, pretenden utilizar una crisis sanitaria que azota al mundo entero para tener visibilidad a partir de una polémica liviana”, señaló en u documento.



Defensa

El vicepresidente de la Cámara Baja provincial defendió que “el sistema de salud de la provincia viene dando respuesta como corresponde a fuerza del enorme trabajo y compromiso de los trabajadores y trabajadoras del sector, de decisiones políticas tomadas en el momento oportuno, de importantísimas inversiones en equipamiento e infraestructura, del esfuerzo de gestión realizados por los gobiernos nacional, provincial y municipales, de la voluntad y dedicación del sector privado de salud, y del sacrificio de todos los ciudadanos y ciudadanas que han acompañado las medidas tomadas sabiendo que el objetivo siempre ha sido cuidar la salud y la vida por sobre todas las cosas”.

"Decirle a todas esas personas que día a día desde hace siete meses batallan incansablemente contra el coronavirus, que `fallaron´ es realmente un gesto repudiable”.

Cáceres agregó que "actualmente, el sistema de salud de la provincia sigue operando con el compromiso y dedicación de siempre, buscando permanentemente optimizar su rendimiento y aggiornandose a los desafíos y exigencias que va generando la evolución de la pandemia y el comportamiento del virus COVID 19. Así lo reflejan, por ejemplo, los 79 protocolos y recomendaciones elaboradas en este tiempo”.





Cáceres salió en defensa de Bordet

Y sumó que “a partir del conocimiento adquirido, se ha acompañado activamente en la formulación de más de mil protocolos de entidades oficiales, privadas, intermedias, empresas y asociaciones profesionales, con el fin de contribuir a la reactivación de las diversas actividades económicas, las cuales se están desarrollando casi en su totalidad”.

"Imprudencia"

El secretario General del PJ advierte que los dirigentes radicales "hayan optado por seguir el camino de sus referentes nacionales, que han actuado en estos meses con suma beligerancia e imprudencia buscando permanentemente azuzar a la población y agitar comportamientos absolutamente reñidos con el cuidado y la protección que supone un contexto de pandemia”.

"No solo que no han hecho una autocrítica respecto del desastre económico y social que generaron cuando fueron parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri (aunque ahora intenten despegarse), sino que tampoco son capaces de adoptar una actitud colaborativa en medio de una crisis mundial sin precedentes”., agregó Cáceres



“Podrían al menos mostrar solidaridad y apoyo a los dirigentes de su propio partido que tienen responsabilidades de gestión en municipios de la provincia”