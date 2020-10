Gainza le come fichas a Varisco

L

os concejales Francisco Avero (UCR), Walter Rolandelli (UCR), Maximiliano Rodriguez Paulin (PRO) y Emanuel Gainza anunciaron este martes la creación del bloque legislativo “Juntos por el Cambio” en la ciudad de Paraná.

El nuevo bloque será presidido por Walter Rolandelli y tendrá como Secretario Político a Emanuel Gainza.

El ex concejal y referente del PRO paranaense, de esta manera, pacta con dos ediles radicales y le gana terreno el en Concejo al ex intendente Sergio Varisco, a quien Gainza enfrentó en la interna por la candidatura a la intendencia en 2019.

La ex pareja de Varisco, la concejal Claudia Acevedo, no se sumó a la unificación opositora, como tampoco la otra concejal del ahora ex bloque PRO, Desiree Bauza.



Unificación

La presentación tuvo lugar en el salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante, donde realizaron la comunicación formal al poder legislativo local y dieron una serie de entrevistas a diferentes medios de la ciudad.

“Estamos convencidos que en estos momentos difíciles necesitamos más que nunca una oposición sólida y unida; desde Juntos por el Cambio comenzamos una nueva etapa política en Paraná, siempre de cara a los vecinos y priorizando lo que nos une por encima de lo que nos diferencia.” afirmó el ex concejal Gainza.

Por su parte, Rolandelli declaró “Vamos a acompañar los proyectos que sean buenos para los paranaenses, marcando los errores, controlando y proponiendo medidas que busquen resolver problemas que siguen pendientes como el bacheo y mantenimiento de las calles, la faltante y los cortes de agua, el transporte público y la falta de trabajo en Paraná.”



“Seguiremos insistiendo para que los sectores más afectados por la pandemia sean escuchados y puedan volver a trabajar”, aseveró Paulin.

Avero agregó que “los paranaenses necesitamos de un proyecto convocante y amplio, con las personas idóneas en cada una de las áreas para dar soluciones. Este primer paso es una invitación a dirigentes y vecinos para diseñar juntos la ciudad que soñamos.”