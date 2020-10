Oxford cuestiona la calidad de los datos de casos de Argentina

U

na prestigiosa base de datos creada en la Universidad de Oxford (Inglaterra), Our World in data, decidió dejar de dar información estadística sobre los testeos de coronavirus que se realizan en la Argentina.



A través de Twitter, un gerente de ourworldindata.org, Edouard Mathieu, afirmó: "hemos decidido quitar a Argentina de nuestra base de datos. La información proporcionada por el Gobierno no tiene la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los testeos".

To ensure the quality and reliability of @OurWorldinData's COVID-19 testing data, we've decided to remove ???????? Argentina from our dataset for the time being. The official figures aggregated by the government are not of sufficient quality to correctly reflect the extent of testing.