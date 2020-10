Se define si Allende pacta con la justicia

L

a audiencia de juicio abreviado al ex diputado José Ángel Allende pasó a un nuevo cuarto intermedio este jueves, y se reanudará a las 12. El defensor del dirigente sindical, Leopoldo Lambruschini, alegó durante una hora aproximadamente, dando explicaciones al tribunal sobre el acuerdo al que arribó con Fiscalía.

Los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa decidieron abrir un nuevo cuarto intermedio en el cual evaluarán las explicaciones de la defensa y tomarán una decisión. El tribunal debe homologar el acuerdo alcanzado entre representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) -en torno a las acusaciones por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez-; suspenderlo; o enviar a juicio ordinario las acusaciones.

En la audiencia estuvo presente el propio Allende a través de videoconferencia; los defensores Julio Federik y Marcos Rodríguez Allende además de Lambruschini; los fiscales Laura Cattáneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato; la ministra de Salud y su abogada Fernanda Vázquez Pinasco; y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. La instancia judicial, como la semana pasada, se realiza en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dada la cantidad de personas que forman parte del debate y el espacio necesario para respetar protocolos sanitarios.

Alegaciones defensivas



Lambruschini dio explicaciones al tribunal en cuanto al corte de la investigación por enriquecimiento ilícito. El cierre de la pesquisa fue en 2016. “Allende continuaba siendo funcionario público y debiera haberse renovado la prueba constantemente si la investigación no tenía un corte. Esto corresponde a una decisión práctica del MPF y no genera agravio. Este acuerdo no establece cosa juzgada respecto de lo que pudiera suceder después de la fecha de corte”, manifestó.

En cuanto a la pericia contable, el defensor reconoció que hubo “contratiempos” para conseguir un perito que quisiera hacerla. Cuestionó la prueba producida porque dijo “no se contestaron algunos puntos de pericia” pero llegaron a un acuerdo sobre el monto de enriquecimiento.

También se refirió el abogado particular de Allende al acuerdo por amenazas a la ministra de Salud Sonia Velázquez. Dijo que “no debería generar ninguna suspicacia”. Agregó que “el derecho no reprime modos indecorosos de relaciones interpersonales sino hechos más graves, que no se criminalizan rasgos de personalidad”, y describió con precisión los acontecimientos acusados por el fiscal Leandro Dato en perjuicio de la titular de la cartera sanitaria.