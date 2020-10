El socialismo rechaza la vuelta a clases

Para el PS no hay condiciones para volver a las escuelas.

D

esde el socialismo entrerriano consideran “unilateral y ajena a la realidad” la decisión del Estado provincial y el Consejo General de Educación de ordenar el regreso a clases presenciales en algunos departamentos de la provincia ya que "no están dadas las condiciones sanitarias ni salariales".

Franco Barsotti, docente y dirigente del PS provincial, afirmó “el Gobernador Gustavo Bordet y Martin Muller, Presidente del Consejo General de Educación, tomaron una decisión unilateral y ajena a la realidad, ya que el regreso al dictado de clases presenciales no se consensuó con los integrantes de la comunidad educativa en un contexto de grandes complicaciones debido a las crecientes cifras de casos activos de COVID-19”.



Además, remarcó “desde el primer día de aislamiento las y los trabajadores de la educación estamos asegurando el derecho a la educación de nuestros estudiantes en función de la realidad de cada comunidad".

"Se debe volver a las aulas en un escenario donde no existan posibilidades de multiplicar los contagios y poner en riesgo a docentes, estudiantes y familias, y saturar el sistema de salud pública, que tanto esfuerzo les cuesta sostener a sus trabajadores y trabajadoras”.

Por su parte, Augusto Robledo, docente y dirigente del PS entrerriano, sostuvo que “No están dadas las condiciones sanitarias para el regreso a la presencialidad justo en el momento de mayor crecimiento de casos positivos registrados. Exigimos al Gobierno provincial que todas las decisiones en materia educativa deben incluir la participación de las y los trabajadores docentes. Los COES provincial y departamentales no tienen representantes de las y los trabajadores”.



Lara Rougier, docente y dirigente del Partido Socialista en el departamento Colón, manifestó: “En este contexto el Gobernador no asegura una recomposición salarial acorde a las necesidades actuales, ya que muchos docentes se encuentran bajo la línea de pobreza. Estas decisiones demuestran que las y los docentes no somos prioridad para Bordet porque, además de precarizarnos, no le preocupa exponernos al contagio”.