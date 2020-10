Viernes 23 de octubre de 2020 | Política

La UCR festeja que no se hizo el pacto de Allende con la Justicia

El ex diputado y sindicalista no logró que el juez le avale el acuerdo para no ir preso por enriquecimiento y amenazas. El radicalismo celebró que "se impuso el derecho" y castigó a la Fiscalía.