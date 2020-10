La familia Etchevehere quiere sacar al juez del conflicto por el campo

E

l juez de Garantías de La Paz, Raúl Flores, había convocado para este domingo a las 9 a los hermanos Etchevehere, en disputa por un campo en la zona rural de Santa Elena, a una audiencia de conciliación a la que no se presentaron los integrantes de la familia Etchevehere que están enfrentados a Dolores Etchevehere por la propiedad del campo.







La familia Etchevehere recusó al juez Flores.

Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Etchevehere y su madre Leonor Barbero recusaron al juez Rafael Flores, por lo que no se presentaron al encuentro de conciliación.

“Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido”, destacó Luis Miguel Etchevehere.





La familia Etchevehere faltó a la audiencia en La Paz.

No obstante esa decisión, el trámite previsto se desarrolló igual en el Juzgado de La Paz. Participaron de la audiencia el juez Raúl Flores, el fiscal Oscar Sobko, la fiscal Constanza Bessa y los abogados Lisandro Mobilia y Daniela Verón. Según informó el Servicio de Información y Comunicación del STJ, sin previo aviso, no se presentó una de las partes convocadas – hermanos Etchevehere-.