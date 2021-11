Los hermanos recordaron con un monolito

L

os tres hermanos varones y la madre de la familia Etchevehere conmemoraron este sábado la usurpación al predio “Casa Nueva”, a mano del grupo Artigas y junto a Dolores, la hermana. En el ingreso a la estancia esculpieron un monolito recordando lo sucedido hace un año.



“Quiero agradecer a todos los que estuvieron hace un año en la puerta, porque sin los que estuvieron soportando, aguantando, no sé si la Justicia se hubiera puesto objetiva y hubiera obligado a los usurpadores a salir del campo”, dijo Leonor María Magdalena Barbero Marcial, titular de la sociedad Las Margaritas, sobre la tranquera de la estancia Casa Nueva, en Paraje El Quebracho.



En el monolito reza la siguiente frase: “Homenaje a los hombres y mujeres que valientemente defendieron el derecho a la propiedad privada”.

“Yo estoy convencida de que fue la presencia de la gente en la puerta, insistiendo, con la Constitución en la mano, sin violencia, pero decididos a estar mes tras mes si era necesario, por esa razón creo que en segunda instancia hubo fallo favorable para nosotros”, continuó la madre en su alocución sobre el monolito que recuerda el día en que el lugar fue desalojado con el uso de la fuerza pública tras un fallo de la Justicia que dispuso la salida de Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas.

Ante un puñado de seguidores, se cantó el himno, hubo discursos y se inauguró una placa puesta en ese monolito.



No hubo muchas personalidades. Estuvieron el exsenador Miguel Piana (Juntos por el Cambio), el dirigente del PRO de Concordia Roberto Niez, y el abogado que representó a los Etchevehere en la Justicia, Leopoldo Lambruschini.



Los Etchevehere habían dicho que sólo se convocó a quienes hace un año se concentraron en la puerta de la estancia Casa Nueva para repudiar la incursión de Dolores Etchevehere y el dirigente Juan Grabois con su espacio, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El 15 de octubre de 2020, Dolores Etchevehere, la menor de los hermanos del matrimonio que conformaron Luis Félix Etchevehere -fallecido en 2009- y Leonor María Magdalena Barbero Marcial, ingresó al campo junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, dispuesta a repartir la tierra sus seguidores del recién nacido Proyecto Artigas, y empezar un proyecto agroecológico que no pudo avanzar más allá de los anuncios.

El 29 de ese mes, la jueza María Carolina Castagno ordenó el desalojo, y a Dolores le iniciaron una causa por usurpación, que todavía está en trámite en los Tribunales de La Paz.







La mujer tiene una dura disputa con su madre y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere: en 2013 presentó una denuncia por estafa y vaciamiento de empresas ante la Justicia. Más aún, acudió también a la Justicia Federal por cuanto, denunció, el Poder Judicial entrerriano participaría de un “pacto de poder” con la política que impediría avanzar en esas investigaciones.

Pero ahora también reprocha la labor del juez federal Leandro Ríos, que tiene su causa, a quien endilga “amistad” con su hermano Luis Miguel Etchevehere. En respuesta a aquel desalojo, los tres hermanos más la madre de todos organizaron para este sábado un acto en la tranquera de Casa Nueva.

“Con mis hermanos y mi madre quisimos honrar la presencia y acompañamiento de tanta gente que defendió el derecho a la propiedad privada”, explicó el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri.



“Nos parece importante no solo hacer ese homenaje a las personas, sino que quede un testimonio de lo que ocurrió acá. El derecho a la propiedad privada es fundamental para el desarrollo del país”, aseguró en las puertas de la estancia familiar.

“Si no se respeta la propiedad privada, nadie invierte, si nadie invierte, no se genera empleo, y si no genera empleo, no se saca a la gente de la pobreza. Para desarrollar un país, lo primero que hay que respetar es la propiedad privada”, afirmó Luis Miguel Etchevehere.



Respecto de la disputa familiar y judicial con su hermana, el exministro de Agroindustria del macrismo dijo que está “saldada, tan saldada está que a los 15 días la Justicia dispuso el desaojo de los usurpadores, y esa decisión ya está firme. Eso deja de lado cualquier otra afirmación”.





Fuente: Entre Ríos Ahora.