Insólita marcha atrás en fallo a favor de Dolores

a Justicia de Entre Ríos dictó una medida cautelar para que Dolores Etchevehere pueda acceder a uno de los inmuebles que forman parte de la sucesión familiar. Los fundamentos del fallo reconocen a la hermana del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere como "víctima de violencia de género del tipo económica".

Dolores por ingresar a la casa, antes de la contradicción del juez.

Sin embargo, mientras se imponía la medida, con la intervención de la fuerza policial, y se esperaba que Dolores haga uso de la vivienda que la cautelar había resuelto, el mismo Juez tomó la resolución de no actuar como señalaba el fallo inicial y determinó que la hermana de los Etchevehere se quede afuera.



El Juzgado Civil y Comercial N° 7, a cargo del Dr. Martin Furman, avaló una presentación judicial realizada por Dolores Etchevehere a mediados de diciembre, en la que solicitó que exista igualdad de condiciones con respecto a sus hermanos varones Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere. El objetivo era obtener uso y goce del inmueble en cuestión y un ingreso en calidad de socia-heredera.



Pero el juez Martín Furman, de manera insólita, volvió sobre lo actuado y tomó otra resolución luego del llamado telefónico del “Oficial Retamar –a cargo del operativo-, sobre la imposibilidad de cumplir la medida”, donde resolvió que “a efectos de no poner en riesgo la integridad de Dolores Etchevehere, hago saber que dejo sin efecto lo ordenado el día de hoy”.



A raíz de la decisión inicial, Dolores podía utilizar una casa ubicada en la localidad de Paraná, propiedad que es lindera a la de sus familiares, motivo por el cual el juez dispuso que tenga custodia permanente. Asimismo, su madre y sus hermanos ‘deberán pagarle una indemnización por el uso exclusivo que ellos hacen del resto de los inmuebles que permanecen en disputa’.

No obstante, cuando se estaba realizando la intervención policial para dar lugar al fallo que otorgaba a Dolores el uso de la propiedad, se empezaron a vivir momentos de tensión con Luis Miguel, el ex ministro macrista, que se negó a acatar la resolución judicial y enfrentó, cara a cara, al juez Furman.

“De acá no me muevo”, dice Luis Miguel y enfrenta al juez civil de Entre Ríos: “Voy preso, no tengo ningún problema. Es lo que está buscando, sáquese el gusto”.