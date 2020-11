Muestran papeles de cuando les vendió Busti

L

eonor Etchevehere es la actual presidenta de la sociedad anónima Las Margaritas, firma que detenta la propiedad de la Estancia Casa Nueva, epicentro del reciente conflicto con su hija Dolores y con la agrupación Proyecto Artigas, del dirigente social Juan Grabois.

La mujer está convencida de que la documentación firmada por Busti demuestra de manera fehaciente que su familia jamás se apropió de tierras de la Escuela Agrotécnica de Paraje El Quebracho, sino que, muy por el contrario, las compró al estado provincial o, para ser más precisos aún, al Frigorífico Santa Elena En Liquidación.

“Hace 13 o 14 años, mi marido, fallecido, adquirió unos campos en El Quebracho. Encontramos el acta de asamblea, presidida por el gobernador Jorge Busti, mediante la cual la provincia vende las hectáreas, con detalles de partidas y ubicación. El acta está firmada por el entonces mandatario provincial”, explicó en diálogo con El Entre Ríos.

Y agregó: “Como la escuela usaba una parte, aproximadamente 20 hectáreas, se dispuso –y así figura en el acta- indemnizarlas con lo que en ese momento equivalían a 60.000 dólares”.

“La escuela –insistió- no era propietaria sino que su director usaba esas tierras, que eran del Frigorífico Santa Elena en liquidación. Una parte compró Etchevehere y una superficie mucho mayor adquirió Tres Arroyos. Claro, con Tres Arroyos nadie se mete, pero con nosotros sí. Es así de simple. ¿Por qué no denuncian a Tres Arroyos si compró el triple que nosotros?", se preguntó.

Leonor Etchevehere

Leonor Etchevehere explicó que “de la comisión liquidadora del Frigorífico Santa Elena formó parte el gobierno de Entre Ríos, que decide vender a Etchevehere y a Tres Arroyos. Todo eso surge con claridad en el acta de una asamblea que resolvió en forma unánime, presidida y firmada por Jorge Busti”.

“En ese momento, año 2006, el dólar estaba a 3,06 pesos. Por lo cual –calculó- la indemnización que se le da a la escuela, de 174.000 pesos, fue de 60.000 dólares. Como era mucha plata, Busti decide formar otra comisión para controlar que el director de la escuela ocupe bien el dinero. Si lo hicieron o no lo hicieron, no es de mi incumbencia”, deslizó.

“Una cosa que pasó hace 15 años, aparecen ellos mismos diciendo que hay algo mal, cuando fueron ellos los que firmaron la venta”, agregó, en obvia alusión a las recientes declaraciones del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

El funcionario provincial, al anunciar que se ha abierto una instancia administrativa para revisar lo sucedido, insinuó: “Parece ser que Etchevehere hizo un plano de mensura y se apropió indebidamente de superficie que correspondería a la Escuela”.

“¿Cómo compramos nosotros esas hectáreas? Fuimos al Banco de Entre Ríos y pedimos un préstamo hipotecario. El banco hipotecó el campo. Está toda la documentación, muy clara”, recordó Leonor Etchevehere.

“Dicen que nosotros le sacamos a la escuela y nos sentamos encima del terreno. Es un disparate total. Primero que no se puede hacer una cosa así. Segundo, nosotros no le compramos a la escuela, porque no era la dueña. No existe una escritura de una escuela estatal vendiendo un pedazo de terreno. O es provincial o es nacional. La provincia decidió vender y nosotros compramos”, concluyó.