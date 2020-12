UNER consigue el apoyo de Intendentes

E

l equipo que coordina el Plan Institucional Participativo -PIP- “Hacia el cincuentenario de la UNER” presentó el trabajo realizado durante 2020. Fue en un encuentro virtual, donde participaron representantes de la comunidad universitaria, autoridades provinciales, representantes de distintas organizaciones con los que la UNER trabaja articuladamente y los intendentes de Paraná, Adán Bahl, de Concepción del Uruguay, Martín Oliva y de Villaguay, Claudia Monjo.

Además contó con la participación especial de Diego Pando, quien brindó la disertación: "Más allá del canto de las sirenas: la planificación estratégica como herramienta de gestión".

El intendente de Paraná, Adán Bahl celebró el desafío que asumió la Universidad de Entre Ríos de iniciar este proceso de análisis y debate sobre el rol que cumple dentro de la sociedad, y explicó: “Eso habla de una institución educativa comprometida con la formación profesional de sus estudiantes y atenta a las demandas de la comunidad. Además, demuestra una preocupación por el futuro y una visión a largo plazo, que es el tiempo que llevan las grandes transformaciones”.

Más adelante agradeció la invitación y sostuvo que “Paraná es una ciudad universitaria y nuestro compromiso es profundizar el trabajo en conjunto con la UNER, fortaleciendo el vínculo entre lo académico, lo político y lo social para diseñar estrategias innovadoras capaces de hacer frente a los desafíos de desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

“Como intendente y egresado de UNER, valoro que la reformulación del Plan Institucional sea amplia, participativa y de cara a la sociedad. Estoy convencido de la importancia estratégica de la Universidad dentro de todo proceso de transformación social. Una Universidad abierta tiene un enorme potencial de cambio. Buscamos transformar a Paraná en la capital que merecemos y en ese proceso, los ámbitos de conocimiento son aliados esenciales”, cerró Bahl.

El rector Andrés Sabella agradeció la presencia de los distintos actores del territorio, y expresó que “este acto, si bien es simbólico, nos merecíamos hacerlo por el esfuerzo en un año tan complejo, ambiguo y cambiante. Es el esfuerzo de trabajadores docentes y no docentes, y es una muestra más de que la universidad no se ha detenido, ha seguido trabajando, y no solo dando clases”. Asimismo puntualizó que el PIP “no es un plan de una gestión, sino de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pensando en el futuro y el crecimiento de la Universidad y de todas y cada una de sus facultades. Se piensa en el territorio, porque para crecer tenemos que estar a su servicio. Lo que hoy estamos presentando es una construcción colectiva, de la que forman parte el sector público y el sector privado”.

Para finalizar, el rector afirmó que “lejos estamos del fin, tenemos claro que es un proceso de reflexión y mejora permanente. El desafío de la gestión es estar pensando en desarrollar la universidad a partir de un plan. Estamos cerrando un año muy particular y los logros son el fruto del compromiso con la universidad pública, gratuita y autónoma”.