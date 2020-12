Bordet puso en funciones a Lara en el Tribunal de Cuentas

D

iego Lara asumió finalmente en el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas entrerriano. Lo hizo este miércoles durante un acto realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde el gobernador Gustavo Bordet hizo entrega del decreto de designación al flamante titular del órgano contralor de la provincia. "Hoy Entre Ríos ha ganado en transparencia y en democratización de sus instituciones. Por primera vez en la historia de la provincia se designan las autoridades del Tribunal de Cuentas a través de un concurso público previsto en la Constitución", expresó el mandatario entrerriano, quien subrayó: "Este era un compromiso que había asumido y que hoy lo estamos poniendo en práctica".





"De aquí en más, ningún otro funcionario volverá a ser nombrado de manera arbitraria por el Poder Ejecutivo”, aseguró Bordet y remarcó que “esto es muy bueno que suceda, porque quienes controlan nuestros actos no pueden ser nombrados también por el Poder Ejecutivo porque esto genera dudas, abre sospechas y, la verdad, cuando se trata de actos de gobierno y actos administrativos, tiene que primar la transparencia".

"Pandemia mediante, llegamos este año también a cumplir otro compromiso, que fueron los Juicios por Jurados, no previstos en la Constitución de 2008, sino en la Constitución de 1933; 67 años pasaron para que no quede en letra muerta -sostuvo Bordet- lo que de manera muy sabia los constituyentes de esa época habían determinado"

A Lara le tomó juramento el vocal 1 del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez. Luego, el recién ungido presidente del Tribunal de Cuentas hizo lo propio con María de los Angeles Moia, como vocal 2; a Nanci Vinagre, como fiscal de Cuentas Nº 1; a María Cristina Federik; como fiscal de Cuentas Nº 2; y a Fernando Lenardón, como fiscal de Cuentas Nº 3 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Por su parte, Lara expresó que en 2008 se reformó la Constitución provincial y se introdujeron cambios que eran requeridos por la sociedad entrerriana, entre ellos "derechos, garantías, nuevos institutos”, además de apuntarse “a diseñar un Estado más moderno, más democrático, más participativo, más cercano a la gente. En esa reforma los constituyentes también pensaron en los organismos de control del Estado porque establecieron la idea de jerarquizarlos, de denominarlos órganos autónomos de control, incorporándolos a una sección especial de la Constitución, donde está la Contaduría General, la Tesorería General, la Fiscalía de Estado, el defensor del Pueblo que aún es materia pendiente y el Tribunal de Cuentas".

"En todos estos años cuando me tocó ser legislador muchas veces debatimos, presentamos algunas iniciativas de ley y sancionamos algunos textos que tenían que ver con la reglamentación de muchos de esos nuevos derechos, de esos institutos. Algunas todavía son materia pendiente porque no se han logrado los consensos legislativos suficientes pero se pudo avanzar mucho”, dijo y acotó “en 2016 cuando el gobernador envió el proyecto a la Legislatura para regular el proceso de selección de algunas autoridades de estos órganos de control, entre ellas del Tribunal de Cuentas, no pensé que me iba a tocar ser parte de ese proceso de selección ni mucho menos que hoy estuviese aquí, pero así fue”.



También participaron en el acto el intendente de Paraná, Adán Bahl; el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Angel Giano; el titular del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell; los ministro de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; de Producción, Juan José Bahillo; de Desarrollo Social, Marisa Paira; y de Planeamiento, Marcelo Richard, entre otros funcionarios.