Más contradicciones del PRO

l diputado provincial del Pro, integrante del interbloque Cambiemos, Nicolás Mattiauda, manifestó su postura contraria a la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2021, al asegurar que si el gobierno avanza en ese sentido “demostrará una vez más lo poco que le interesa la institucionalidad”.





Uno de los argumentos del legislador entrerriano que responde al macrismo apunta al "oportunismo" del gobierno nacional. “Cambian las reglas de juego para acomodarlas a sus necesidades y evitar que la realidad les demuestre el fracaso que están teniendo”, indicó, y señaló que “hay una clara contradicción” del gobierno en la situación sanitaria porque “promociona la vacunación para el próximo año, flexibilizó el turismo nacional e internacional, pero quiere suspender un proceso eleccionario que se realizará dentro de 9 meses”.

Tras la derrota en 2019, el ex presidente de la Nación Mauricio Macri sostuvo que están “mal diseñadas” y son apenas "una encuesta que debe ser la más cara de todas”. Ahora, su partido se opone a la eliminación de esa instancia electoral.

Mientras tanto, en el plano provincial hizo referencia al “gasto sin sentido” esgrimido como argumento por el oficialismo para apoyar la suspensión de las PASO. Para Mattiauda es “poco convincente” la excusa porque recordó que en 2019 Bordet decidió desdoblar las elecciones “para beneficio político personal, pero con un costo millonario para los entrerrianos en una provincia endeudada y con números en rojo”.



"Hay que buscar alternativas para realizar las PASO, no para suspenderlas”, expresó el diputado del macrismo, quien sugirió que "quizás Bordet no quiere toparse con la realidad de un mensaje negativo de las urnas y por eso hace fuerzas para que no haya primarias".