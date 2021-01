Casaretto contra la marcha de la Mesa de Enlace

E

l Congreso de la Nación ingresó al período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Nación Alberto Fernández del 4 de enero hasta el 28 de febrero. El oficialismo se propone avanzar durante el verano con 20 iniciativas de las cuales dará prioridad a los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, impulsados por la cartera económica de Martín Guzmán.



Tiempo habló con el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto. El representante de la provincia de Entre Ríos que fue protagonista en el debate del proyecto de ley de la nueva fórmula previsional, garantizó que los jubilados y pensionados no perderán frente a la inflación y criticó el paro convocado por la mesa de enlace, a cuyos integrantes calificó de "militantes de la oposición que se ponen nerviosos porque se quieren quedar con la renta extraordinaria".





-¿Cree que el oficialismo logrará consensos para avanzar en las leyes que pide Alberto Fernández?

-El Frente de Todos se encuentra unificado con una base de 117 votos propios y las alianzas con los partidos provinciales que nos ha permitido traccionar normas importantes. En lo personal, entiendo que de Juntos por el Cambio no puedo esperar nada. Están dominados por la oposición de Mauricio Macri y Patricia Bullrich y no nos van a dar el quórum, ni los votos nunca. No obstante, puedo decir que el proyecto de deuda se aprobó por unanimidad en el Senado, por lo que se supone que saldría de la misma manera en Diputados.

-¿Cómo evalúa la situación económica que arrastra el país respecto de la pandemia?

-Mientras no tengamos una solución sanitaria va a haber una incertidumbre económica como en Estados Unidos o Europa, o en todos lados. Entiendo que algunos argentinos están nerviosos, sobre todo los grupos de poder o dirigentes de la oposición. Todos tememos pérdidas por esta constante incertidumbre, la están sufriendo los países más desarrollados del mundo. En Argentina, la caída de la actividad económica de marzo a abril fue revirtiéndose a partir de mayo en la industria, la construcción, hay buenos precios internacionales, ahora eso muestra una recuperación, pero siempre sujeta a esta situación sanitaria que no controla nadie.

-Mencionó que hay sectores de poder nerviosos ¿Cómo ve el accionar que está teniendo el campo contra el gobierno?

-El campo es una cosa, ciertos dirigentes del campo son otra. Algunos dirigentes agropecuarios son militantes de Cambiemos, Luis Etchevehere fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y después ministro de Macri, de ahí para abajo buena parte de los dirigentes son opositores al gobierno actual. Hoy se están apropiando de una renta extraordinaria, producto de buenos precios y buenos rendimientos que naturalmente impactan en los ingresos de los productores y sobre los precios internos que paga la población. Hay dirigentes que se quieren quedar con toda la renta extraordinaria, y cuando el gobierno toma medidas algunos representantes agropecuarios se ponen nerviosos. Estamos acostumbrados a arbitrar ese conflicto permanente entre los intereses económicos contrapuestos.





-El 30 de diciembre, Diputados convirtió en ley la nueva fórmula jubilatoria. ¿Cree que las condiciones van a permitir que las jubilaciones aumenten respecto de la inflación?

-Se abren las negociaciones paritarias porque entendemos que después de los retrasos salariales que ha habido, los salarios van a aumentar por encima de la inflación y de la misma manera entendemos que la recaudación va a aumentar por sobre la inflación. De hecho, si uno ve en los últimos 4 meses - de septiembre a diciembre- la recaudación en todos los casos está aumentando por encima de la inflación. No se explica por qué la preocupación de la oposición sobre cómo les garantizamos más a los jubilados. Yo me pregunto, ¿y a los trabajadores cómo les garantizamos aumento salarial?. No se plantea que hay un problema de distribución de ingresos y que cuando en la Argentina crece la riqueza se concentra y cuando Argentina se achica la riqueza se sigue concentrando y cuando vuelve a crecer sigue concentrada. Esto es lo que tenemos que ver al aplicar el aporte a las grandes fortunas. El proyecto debería haber sido aprobado por unanimidad y salió raspando, entonces ¿a quién apoya el resto de la dirigencia que después llora por los jubilados?.

-¿Cómo ve al Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas?

-Tenemos matices, pero también sabemos que cuando esos matices se transformaron en diferencias y nos dividimos ganó Macri y eso perjudicó a los argentinos. Con sus estilos y pensamientos necesitamos de Alberto, de Cristina Fernández, de Máximo Kirchner, de Sergio Massa, de los gobernadores y movimientos sociales para mantener la unidad. Creo que vamos a sumar muchas bancas respecto a las legislativas del 2017. Ojalá los resultados nos permitan tener mayor respaldo al gobierno dentro del Congreso y no estar dependiendo de los votos y quórum que aporten el resto de los partidos.